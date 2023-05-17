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幕後／侯友宜出線前24小時　朱立倫、黃健庭穿梭幕後拆彈成功

▲國民黨主席朱立倫主持中常會，徵召侯友宜參選總統。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨主席朱立倫主持中常會，徵召侯友宜參選總統。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨今（17）日正式徵召新北市長侯友宜參選總統，但面對鴻海創辦人郭台銘的強力叩關，直到徵召前的24小時，全黨上下都還惴惴不安，擔憂徵召侯友宜後的團結整合，郭台銘是否重演四年前的悲劇，造成藍軍再次分裂。據悉，黨主席朱立倫數次溝通過後，終於幫侯友宜排除障礙；秘書長黃健庭也扮演臨門一腳，扮演郭台銘發文的幕後溝通角色。

朱立倫3月23日受訪表示，國民黨本來就有責任替主要候選人解套、排除障礙，他作為黨主席的責任也是要替主要候選人排除障礙、減少爭議，對外爭取支持。1個多月過後，國民黨終於在今天正式徵召侯友宜參選總統，但在徵召前的24小時其實仍險阻重重、黨內人心惶惶，侯友宜、郭台銘兩陣營也瀰漫詭譎氣息。

挺郭派、挺侯派各自放出的「郭上侯下」及「徵召侯無懸念」傳言在徵召前的24小時於藍營流竄，黨內擔憂中常會確定總統人選後的團結整合。尤其當時挺郭派來勢洶洶，包括彰化縣議長謝典林、屏東縣議長周典論、南投縣議長何勝豐等全國正副議長都逐一串連起來；中常委沈智慧、鄭正鈐、鄭任宗等人在「挺郭便當會」後也連成一線，甚至傳出一份未具名的連署提案單，要在中常會內推翻黨中央的徵召，唯一支持郭台銘。

朱立倫在5月15日晚間會晤了郭台銘，當面提出決定徵召人選的三項標準以及結果，包括黨部內參民調、坊間媒體民調、黨籍縣市首長意見、黨籍立委及立委參選人的意見。文傳會事後揭曉，全部項目侯友宜都領先，因此這個結果讓郭相當氣餒。

儘管知道黨中央已心有所屬，但5月16日仍有多場挺郭活動蓄勢待發，包括屏東縣議長周典論舉行的全國正副議長「挺郭記者會」，聯電榮譽副董事長宣明智舉辦的「挺郭夜宴」，還有挺郭團體包下中央黨部路權舉辦集會活動。凡此種種，都讓人以為快要「火車對撞」，煞不住車。

正當藍營一片山雨欲來之時，挺郭派在16日上午先是喊停「挺郭記者會」，接近中午宣明智也以「避免爭議」為由喊停「挺郭夜宴」；中午30名挺郭派大將齊聚郭台銘豪宅，據悉大家都感到大勢已去，但謝典林等人仍展現高度的忠誠，始終堅稱郭仍有出線機會。

但就在當天下午，黨主席朱立倫第二次會晤了郭台銘，再次懇切呼籲團結整合，共同達成下架民進黨的目標。或許是想通了，當晚郭台銘就會晤侯友宜，不只當面向侯致賀，也委託侯持續推動力促台灣關鍵轉型的「和平」、「繁榮」、「清廉」等主要政見。

就當黨內以為郭侯兩列火車已逐漸煞車之時，17日中常會當天上午竟仍有突發狀況，只見郭陣營忽然對外釋出消息，指黨中央未邀請郭台銘出席中常會，引發外界諸多揣測。對此，秘書長黃健庭持續跟郭溝通聯繫；終於在中常會前一刻，郭正式公開發文恭喜侯友宜，讓世人看到大團結氣氛，黃健庭可謂拆彈成功。

下午2點中常會順利召開，挺郭中常委沈智慧、鄭正鈐等人都安分守己；朱立倫除了當場宣布徵召侯友宜，也多次感謝郭台銘；侯友宜致詞時亦感謝郭台銘，更願意團結在一起攜手並進。朱立倫當場也宣布，5月20日上午10點，將於中央黨部將舉辦團結誓師大會。據悉，郭台銘已接獲黨中央正式邀請，若之後他點頭應允，當天或有機會看到更加團結一心的藍軍。

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