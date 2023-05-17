「台東慢食節」人氣酒品票選　曲禾酒莊等分獲各類人氣獎

▲人氣酒品票選活動，蒸餾酒為曲禾酒莊-米心酒拿下最高票，台東縣政府財政及經濟發展處處長章正文代表頒發獎狀及獎金1萬元。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



台東縣政府，今年首次結合「台東慢食節」舉辦人氣酒品票選活動，結果水果釀造酒為聖果蜜多股份有限公司-最美人太陽橙酒、穀類釀造酒為出力釀酒業有限公司-出力釀糯米酒、蒸餾酒為曲禾酒莊-米心酒拿下最高票，17日特別由台東縣政府財政及經濟發展處處長章正文代表頒發獎狀及獎金1萬元。

▲穀類釀造酒為出力釀酒業有限公司-出力釀糯米酒。（圖／記者楊漢聲翻攝）

財政及經濟發展處表示，票選活動於4月29日起一連2天在台東森林公園舉辦，邀請轄內製酒業者山豬園小酒坊、信華農特產股份有限公司、聖果蜜多股份有限公司、東太陽製酒股份有限公司、曲禾酒莊及出力釀酒業有限公司，以在地農特產釀製台東專屬風味酒品，供民眾試飲後投票選出最受歡迎酒品。

▲水果釀造酒為聖果蜜多股份有限公司-最美人太陽橙酒。（圖／記者楊漢聲翻攝）

票選活動民眾參與踴躍，財經處提供750個特色試飲杯全數贈完，業者詳細說明酒類產品製作過程與特色，民眾表示除了熟悉的小米酒依舊好喝外，對於其他首次品嘗到的特色風味酒品感到十分驚艷，縣府期盼未來輔導更多製酒業者加入在地農產推展行列。