518國際博物館日「永續樂活」　台東縣活動多

▲台東美術館展覽「家：基地、壁癌、貼皮與組合屋」台灣藝術家陳為榛作。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為響應5月18日國際博物館日，全台各地皆舉辦博物館免費參觀及相關活動，台東縣除國立台灣史前文化博物館將舉辦盛大開幕相關活動外，縣府所屬台東美術館及各地方文化館也有豐富活動，皆為免費入館，歡迎喜愛參觀博物館、美術館及各文化館的民眾共襄盛舉。

台東縣政府表示，國際博物館協會（ICOM）將今年國際博物館日主題訂為「博物館．永續．樂活」，聚焦全球健康和樂活、氣候行動及陸域生態三範疇，文化部所屬「博物館之島」網頁可以查詢到全台所有免費參觀博物館及活動資訊，台東縣除史前文化博物館外，台東美術館、台東故事館及海端鄉布農族文化館都有展覽及活動響應。

文化處進一步說明，台東美術館的「家：基地、壁癌、貼皮與組合屋」展覽，邀請9位國際藝術家，共同建構跨文化脈絡下「家」的敘述和回返，透過多樣化的媒材勾勒出某個時段下家的型態，貼近常民生活體驗與記憶，引發參觀者深度共鳴與對話。

台東故事館「島嶼母親」由創作者王冠東訪問6位不同族群的在地媽媽，採集她們的生命歷程創作出大地母親系列，「每個母親就是一座島嶼，島嶼上有著豐富的故事。」作品探討人與自然的關係，傳遞出強烈的在地南島氣息，每一幅畫都引人屏息駐足。

除了實體展覽外，民眾也可在家上網參與518博物館日，海端鄉布農族文化館在粉絲專業(https://museum.haiduau.gov.tw/)舉辦「518 kudiipa海端鄉冷知識大挑戰」，讓大家動動手指認識海端鄉與布農族，參與者除了可能獲選為海端鄉冷知識王外，還可以參加抽獎唷。