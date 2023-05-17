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從碳出發落實永續旅遊生態　東縣府旅遊規劃師課程7月開放報名

▲旅遊規劃師課程預計7月開放報名。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲旅遊規劃師課程預計7月開放報名。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

為推動永續觀光發展，台東縣政府今年邀請長期投入永續旅遊的業者及專家，規劃四大課程及移地參訪活動，協助縣內觀光業者計算碳權、碳排放、碳足跡、碳標籤等，並從「永續管理」、「文化保存」、「環境保育」及「社會經濟」等面向，導入GTS永續標章規範，為台東開創永續責任的旅遊模式。其中，下半年旅遊規劃師課程，預計7月開放報名，歡迎有興趣觀光旅遊業者，密切注意報名時間等相關訊息。

縣府交通及觀光發展處副處長洪國欽表示，近年疫情期間，縣府以「未來學堂」為號召，為台東觀光扎根，不僅提升觀光從業人員的品質及專業知識，已培訓85位導覽人員，完成觀光人才培訓時數800小時、參與人次19658人次。

▲旅遊規劃師課程預計7月開放報名。（圖／記者楊漢聲翻攝）

今年更推出「永續慢旅工作坊」、「深度旅遊培訓」、「蘭嶼深度旅遊培訓」、「生態旅遊規劃師」及「移地參訪工作坊」系列等培訓課程，期待透過一連串扎實的學習，讓業者能認同永續觀光，也更清楚知道自己的定位與目標市場，創造多贏的未來。

交觀處指出，永續慢旅工作坊的第一堂課邀請台東目前唯一取得GTS永續標章的島嶼見學旅行社，從碳排量、碳足跡到取得認證、在地文化的推動、永續概念融入旅遊產品的過程及引導業者如何實際落實，系列課程希望透過自身的經驗，提供台東在發展觀光時，不僅能兼顧經濟也能對環境衝擊降至最低，為台東開創永續責任的旅遊模式。

交觀處進一步說明，目前上半年課程已全部額滿，下半年生態旅遊規劃師課程，預計於7月開放報名，歡迎有興趣報名參加的業者，可以鎖定臉書「台東觀光未來學堂」、「台東就醬玩」或加入課程官方Line：@ilt4528b或撥專線電話 089-343941 陳小姐或張小姐

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