王鴻薇指台大預計將讓陳明通退休　喊話教育部「勿自毀長城」

記者蘇晏男／台北報導

前國安局長陳明通涉及學倫案，卻傳出陳為保住台大退休金而申請退休。對此，國民黨立委王鴻薇今（17日）指出，據她了解，台大將讓陳明通退休；她批評，台大縱容陳明通領退休金，如果今天台大校評會讓陳明通退休，那你們整個台大關門算了。王也正告教育部跟台大，勿自毀長城，踐踏自己學術尊嚴。

▲立委王鴻薇17日舉行「抄襲學倫案還沒審！台大竟要放陳明通退休？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

陳明通是新竹市前市長林智堅、行政院副院長鄭文燦的台大國發所指導教授，然林與鄭碩士論文違反學術倫理被撤銷，陳因此陷相關學倫案。只是陳明通日前已向台大申請退休，且傳言是為了保住退休金；而台大聘用教授採系、院、校教評會「三級三審」，陳的退休案目前已通過國發所與社科院審議，26日台大將舉行校評會處理。

對此，王鴻薇17日舉行記者會指出，教育部在民國104、106年的三個函釋，稱指導教授負有監督、校正相關論文品質，如果當指導學生涉有違反學術倫理、抄襲時，指導教授要連帶被調查或處分，因此她去年8月依此分別向教育部跟台大檢舉陳明通，她最近詢問教育部相關處理進度，教育部5日則函文回應指台大還在處理中。

王鴻薇說，只是沒想到陳明通臉皮夠厚，竟然在這期間申請退休，且國發所竟同意該退休案，而社科院則是平票通過，預計5月26日台大將舉行校評會，處理陳明通退休案，但據她了解，台大會讓陳退休，「這什麼鬼啊」。

王鴻薇批評，台大縱容陳明通退休、領退休金，陳讓學生抄襲在前，說謊在後，還一再喊冤，如果今天台大讓陳明通退休，那你們整個台大關門算了。王也正告教育部跟台大，勿自毀長城，踐踏自己學術尊嚴。

對於教育部長潘文忠今早受訪時表示，等台大學倫會結果出爐後，才會進行陳明通退休案處置，10個月以來教育部都不會詢問台大相關進度嗎？她從去年8月檢舉開始，多次詢問教育部跟台大進度，所以她要呼籲台大校評會做出一個風骨決定，教育部則最好讓台大停止陳明通的退休審查，而應該去審違反學倫案才對。