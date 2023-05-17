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陳明通申請退休　教長：待台大學倫案審議結果再處置

▲▼潘文忠時事訪問。（圖／記者陳煥丞攝）

▲對於陳明通申請退休，潘文忠表示，要等到台大針對學倫案審議完畢，才會一併處理。（圖／記者陳煥丞攝）

記者許敏溶／台北報導

前國安局長陳明通因為涉及學倫案，台大目前正進行三級三審，卻傳出陳明通為保住台大退休金而申請退休，引發立委質疑，教育部長潘文忠今（17日）在立院表示，陳明通的確透過台大向教育部申請退休，申請案目前在教育部，但因陳涉及學倫案，教育部會正等待台大學倫案審議結果，等結果報到教育部，教育部才會針對退休案進行相關處置。

前新竹市長林智堅與前桃園市長鄭文燦就讀台大國發所在職專班時，兩人論文都因抄襲而被撤銷學位，指導教授都是前國安局長陳明通，現在卻傳出陳明通為保住台大退休金而申請退休，包括立委王鴻薇、鄭正鈐都質疑，教育部是否已經通過陳明通的退休申請案。

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立法院教文會今天針對「如何強化友善校園，織起社會安全網，守護『兒少照顧者』權益」，邀請教育部長潘文忠等人進行專題報告並備質詢，會前接受媒體聯訪時，潘文忠也做出說明。

潘文忠指出，國立大學教授的退休有一定申辦程序，陳明通最後任職是台大，之前的確由台大向教育部提出退休案的申請，但由於陳明通涉及學倫相關案件，目前台大正在進行審議，教育部與監察院也提出相關疑義，請台大針對學倫案疑義進行釐清，並把結果報到教育部，之後才會進行退休案的審議。

潘文忠進一步說明，對於陳明通的學倫案，目前台大有三級三審的機制，教育部尊重台大審議的程序與結果，若台大將審議結果報到教育部，教育部才會針對退休案進行相關處置。

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