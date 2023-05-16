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成大師生參訪二仁溪環境改善工程　為環境生態保育成果做見證

▲成功大學水利及海洋工程學系張駿暉、陳佳琳教授率同師生約40餘人，齊聚於二仁溪環境改善工程，共學討論相關水利工程、生態保育等經驗交流。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲成功大學水利及海洋工程學系張駿暉、陳佳琳教授率同師生約40餘人，齊聚於二仁溪環境改善工程，共學討論相關水利工程、生態保育等經驗交流。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

水利署第六河川局整治二仁溪沿岸環境有成，將昔日素有「黑龍江」惡名翻轉成彩虹大道堤岸，並成為地方日常遊憩休閒地標，成功大學水利及海洋工程學系張駿暉、陳佳琳教授率同師生約40餘人，齊聚於二仁溪環境改善工程，共學討論相關水利工程、生態保育等經驗交流。

參訪人員漫步於堤頂觀賞水鳥覓食、招潮蟹及彈塗魚追逐嬉戲，產學間也透過現地環境改善內容等，充分討論與交換相關設計理念、生態工法、工程亮點及民眾參與等課題。

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▲成功大學水利及海洋工程學系張駿暉、陳佳琳教授率同師生約40餘人，齊聚於二仁溪環境改善工程，共學討論相關水利工程、生態保育等經驗交流。（圖／記者林悅翻攝，下同）

有關二仁溪環境改善工程，係以「防災安全」、「生態永續」、「特色遊憩」及「節能減碳」作為工程四大主軸，使得原有二仁溪單調無趣混凝土三面光的堤岸上，重新建置生態綠堤防、串聯自然水岸觀光、完善堤頂自行車道及透過循環經濟工法，翻轉昔日黑龍江記憶，創造二仁溪新騎跡。

藉由二層行橋往出海口沿線辦理堤岸環境景觀改善，六河局透過打造完善的藍色廊道，讓民眾漫步悠遊及踏騎二仁溪，感受生態豐富的濕地環境，沿途並可欣賞極具在地特色的馬賽克圖鑑藝廊、彩虹大道及堤前高灘地生態創生成果。沿途中可以看到大片美麗濕地，並有迎接大家的活蹦亂跳彈塗魚及穿梭泥間的小螃蟹，悠遊在觀夕美景中並可欣賞水鳥翱翔天際間。二仁溪濕地美景已成為在地民眾生活的日常，歡迎大家一起來走訪二仁溪新地標。

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