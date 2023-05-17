郭台銘恭賀獲黨徵召！　侯友宜喊團結：謝謝郭董為台做出巨大貢獻

記者詹宜庭／台北報導

國民黨今（17）日徵召新北市長侯友宜參選2024總統，而原先爭取提名的鴻海創辦人郭台銘也透過臉書發文表達祝賀，強調願信守承諾，支持侯友宜下架無能政府。對此，侯友宜在該則貼文下方留言回應，「謝謝郭董事長在經濟上為台灣做出的巨大貢獻，為國為民的精神令人非常敬佩！未來我們一起努力為台灣這塊土地、為家人與子孫團結在一起，攜手並進，為中華民國打拼一個更美好的未來。因為，我們都知道，中華民國是我們的國家，台灣是我們的厝。」

郭台銘在臉書發文表示，過去這一個月中，國民高度關注國民黨選情，往復思辨國家前途關鍵路線，雖然有許多攻擊意見針對他而來，但和社會國家所得到的好處相比，實在微不足道。恭喜侯友宜獲得徵召提名，代表國民黨挑戰2024總統大位，侯友宜是國民黨內最穩固的民意礎石，由他承擔更大的責任，是理所當然，也是國民黨內最好的人選。

郭台銘說，他將信守承諾，會盡最大努力支持侯友宜勝選，「戰勝2024的大選，讓無能的政府下架！」此外，他也補充，昨日晚間面賀侯友宜被徵召時，已委託原先關於促成台灣關鍵轉型的「和平」、「繁榮」、「清廉」的主要政見，期望能持續推動。

侯友宜則在該則貼文下方留言回應，「謝謝郭董事長在經濟上為台灣做出的巨大貢獻，為國為民的精神令人非常敬佩！未來我們一起努力為台灣這塊土地、為家人、為子孫團結在一起，攜手並進，為中華民國打拼一個更美好的未來。因為，我們都知道，中華民國是我們的國家，台灣是我們的厝。」

不僅如此，包括多名藍營議員、立委也到貼文下方表達感謝，而國民黨副主席連勝文也留言表示，「岳飛不是皇帝，卻是人民心中千古傳頌的大英雄！真心期待郭董能加入國民黨團隊，我們許多產業競爭力都已經落後國際，甚至電動車產業還遠遠落後中國大陸，希望郭董未來在執政團隊中能夠扮演關鍵的力量，共同帶領中華民國，走出困境，重返榮耀。」

▲郭台銘、侯友宜。（合成圖／資料照）