氣旋摩卡襲緬甸傳至少400死　目擊者淚：地上是一具具孩子孕婦遺體

▲ 熱帶氣旋摩卡（Mocha）強襲緬甸若開邦。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

熱帶氣旋摩卡（Mocha）強襲緬甸，救援組織示警，這是緬甸史上遇過最強烈的風暴之一，恐怕造成大規模性命損失。軍政府目前尚未公布具體災情，但依據反軍政府人士組成的「全國團結政府」（NUG）16日的說法，至少有400人罹難，失蹤人數不詳，罹難者人數恐怕持續攀升。

綜合CNN、NHK等報導，氣旋摩卡14日挾帶狂風暴雨橫掃緬甸沿岸地區，造成若開邦建築物與樹木倒塌、電線桿被吹倒，通訊遭到嚴重破壞，甚至傳出寺院倒塌事故，損失慘重。若開邦首府實兌（Sittwe）居民透露，在摩卡侵襲過後，一具具孩童、高齡者、孕婦的遺體倒在地上，他控制不住眼中淚水，人民沒有食物，無家可歸。

官媒MRTV周一報導，軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）抵達實兌視察災區狀況，評估損失。截至目前，軍方尚未公布具體詳細災情。依據緬甸影子政府「全國團結政府」16日的說法，至少有400人罹難，失蹤人數不詳。CNN無法獨立核實死亡人數。

非政府組織Partners Relief and Development表示，難民營有許多人喪命，「我們無法說出確切數字，有聯繫上一個小村莊，但那裡已經完全被摧毀，至少20人過世……道路封鎖、通訊仍不穩定，至少有一座混凝土橋樑被沖走，也聽說還有很多人失蹤」，預計傷亡人數將會持續攀升。