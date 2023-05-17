泰國下屆總理熱門人選　前進黨黨魁皮塔「盼改善與台關係」

▲泰國前進黨黨魁皮塔（白衣者）有望成為下屆總理。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

泰國前進黨（Move Forward）42歲黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）有望成為下任總理，他在競選期間曾表示，在經濟與政治方面，希望能向台灣取經交流，也曾表態要改善與台灣的關係。

《自由亞洲電台》報導，與軍人出身、親近北京的現任總理帕拉育相比，皮塔的對中立場截然不同，他在2021年2月緬甸軍事政變時提出嚴厲批判，曾大力疾呼要求政府停止購買中國疫苗，也把人權視為國際政策的核心議題。

皮塔在競選期間接受《公視》專訪，提到台灣「亞洲第一」的晶片產業及婚姻平權，他們曾與台積電代表坐下來面談，希望能夠調整經濟產業結構，並且仿效台灣政治模式，「希望我們能讓泰國與台灣保持密切的關係」。

▲皮塔高富帥的學霸背景引人關注。（圖／路透）



皮塔出生在一個有政治淵源的富裕家庭，從小在紐西蘭留學，大學回泰就讀法政大學並取得金融學士學位，之後又赴美深造，在德州大學奧斯汀分校獲得獎學金，更是第一位獲得哈佛國際學生獎學金的泰國人。他的學歷成績優異，先後取得哈佛公共政策碩士學位、麻省理工學院工商管理（MBA） 碩士學位。

皮塔在父親過世後接手家族企業，2017年至2018年擔任共享汽車Grab泰國地區執行長，2019年代表前進黨前身「未來前進黨」當選國會議員，就此踏入政壇。作為反對派議員，他犀利批評帕拉育政府，被認為是泰國國會的「明日之星」，領導前進黨承諾打破軍方政治影響力，改革王室相關法律，贏得廣大民眾支持，尤其最受年輕人青睞。