25歲富少「分屍烏籍模特女友」！滿身屍臭搭小黃　要司機幫棄屍

▲監視器拍到雅倫娜的最後身影。（圖／推特）



記者王佩翊／編譯

泰國曼谷一間高級公寓發生恐怖分屍案，一名波蘭籍男子和烏克蘭女友一同入住十多天後，男方在屋內殺害女子，使用鉅子將其分屍，隨後搭乘計程車離開現場。不會泰文的嫌犯透過翻譯軟體詢問司機是否有清潔劑可以去除臭味，因為自己剛殺害女友，並且「邀請」司機協助他一起分屍。嚇得司機連忙通知公寓保全協助報警，警方最終則在邊境逮捕該名男子，而他疑似正準備逃亡至柬埔寨。

根據Thaiger、《每日郵報》報導，25歲的波蘭籍嫌犯拉哥德（Lagoda-Filippow）4月29日與24歲的烏克蘭籍女友雅倫娜（Alona Savchenko）一同入住位於曼谷的高級公寓式酒店。拉哥德曾在英國註冊了一間廣告公司，而雅倫娜則是一名模特兒，曾經為他拍攝過照片。

根據公寓的監視器畫面，拉哥德5月15日上午匆匆地拖著行李箱獨自離開大樓，表情緊張、全身發抖，當時他的詭異神情就引起保全的注意。拉哥德隨後攔下一輛計程車，並且聲稱自己想要去賭場，於是兩人便開著車到處找，但是都沒有找到適合的地點，於是拉哥德便拿出手機，使用翻譯軟體詢問司機是否能夠協助他肢解並處理他女友的屍體，並願意為此提供1500泰銖（新台幣1352元）的報酬。

拉哥德甚至還問他有沒有適合「切割屍體」的工具，司機嚇得將車停在路邊，兩人進入一間餐廳談論細節。司機不敢大意，找來另一位英文更好的計程車司機朋友。面對兩人，拉哥德直接說道，「我殺了我妻子。」並要求兩人協助分屍。司機回憶道，當時拉哥德身上傳出濃濃的詭異臭味，疑似就是屍臭。

司機意識到情況不對，將拉哥德在到一間酒店後，他立刻回到公寓告訴保全此事，沒想到保全到兩人所租的32樓公寓查看時，便發現雅倫娜陳屍於屋內。雅倫娜滿臉是血，左手手腕被砍斷，頭顱部分遭截斷，從脖子到左肩也有一道很深的傷口，而她胸口則有刀痕。

警方獲報後趕往現場，在雅倫娜的屍體旁發現一把2英尺長的鉅子，上面沾滿鮮血，疑似就是犯案工具，而雅倫娜死亡時間約為1天。公寓的監視器最後拍到雅倫娜的身影是在5月12日晚間11時52分，而14日中午12時15分拉哥德獨自一人拿著箱子出現在走廊上，箱子裡裝的就是在房內發現的鉅子。

拉哥德離開酒店後，隨即前往沙繳府，企圖越境逃亡至柬埔寨，不過當局14日晚間馬上就在邊境抓到拉哥德，並將其逮捕。