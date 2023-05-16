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泰國變天！前進黨下一步「力推王室改革」　還有最大難關要克服

▲▼泰國大選，民主派「前進黨」（Move Forward）成為最大黨，黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）有望成為下屆總理。（圖／路透）

▲泰國前進黨在選舉中大獲全勝，黨魁皮塔率眾於15日上街謝票。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

泰國大選落幕，執政近10年的軍政府黯然落敗，而抱持改革理念的前進黨（Move Forward）將組成聯合政府。知名學者帕文（Pavin Chachavalpongpun）表示，本屆大選結果是「泰國政治格局的一大轉折點」，儘管王室改革運動不再是禁忌，甚至成為主流話題，但考慮到前進黨並未完全執政，面對強大保皇派勢力，要推動相關修法仍是很困難的。

《衛報》報導，泰國擁有全世界最嚴格之一的冒犯君主罪（lèse-majesté），如果被認為發表批評、冒犯甚至諷刺國王的言論，可能被判最高15年有期徒刑。不過，隨著致力民主改革的前進黨大獲全勝，展開全新政治局面，王室禁忌似乎有望解除。在大選前夕，泰國各政黨更是第一次針對冒犯君主罪展開實質性討論。

▲現任泰王瓦吉拉隆功（Vajiralongkorn）偕同皇后蘇堤達（Suthida）出席朱拉隆功的逝世紀念儀式，步出曼谷大皇宮時受到保皇派的熱烈歡迎。（圖／路透）

▲▼泰國學生大型示威。（圖／路透）

▲2020年泰國爆發大規模學運，要求政府與王室改革。（圖／路透）

2020年，泰國發生前所未有的學生抗議運動，訴求削減王室預算，遏止王室政治影響力。此後，超過240人被指控冒犯君主罪，範圍從政治演說、臉書貼文到奇裝異服都有，這些年輕示威者經常獲得前進黨救助，一些人甚至成為該黨在今年推出的候選人，並且成功贏得席次。

一位化名塞南（Sainam）的少年當年參加示威時，身穿露肚臍的短版上衣，背上寫著「我父親的名字不是（泰王）朱拉隆功」，因此被指控冒犯君主罪，至今仍在等待判決結果。他認為，儘管前進黨的支持度強勁，對手仍可能找到方法破壞選舉結果，「我希望民主獲勝，但任何事情都有可能發生。選舉委員會什麼事都可以做到…在這個國家，什麼事情都有可能發生。」

▲▼張貼在曼谷的泰國總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha）競選海報，在5月14日泰國舉行國會大選前遭到破壞。（圖／路透）

▲泰國總理帕拉育競選海報遭到破壞。（圖／路透）

曼谷尤索夫伊薩東南亞研究所（ISEAS-Yusof Ishak）學者那朋（Napon Jatusripitak）直言，這是一個「極其重要」的時刻，前進黨擁有1400萬票的授權，「他們當然會宣告這是一個跡象，泰國準備好進行更廣泛的結構性改革了。」但現在很難分析前進黨翻轉民調、躍升全國最大黨的成功原因，目前還不清楚，這些票是為了支持王室改革，或者也反映出更廣泛的變革願望。

此外，其他因素也可能影響結果，包括人們希望看到帕拉育政府垮台。現任總理帕拉育曾任泰國陸軍參謀長，2014年靠著政變奪權，並且自封為泰國保守價值的保護者，近10年以來實施鐵腕統治，備受爭議。

前進黨宣布將與第二大黨為泰黨及其他小黨組建聯合政府，但是目前仍有變數。根據泰國法律，總理及聯合政府將由500名眾議員及250名參議員投票表決，儘管眾議員透過人民投票選出，參議員卻完全交由軍方任命，並與法官和富人共同形成勢力強大的保皇派。因此，在野黨想要獲得過半數的376票，通過總理人選，確實有著一定的難度。

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