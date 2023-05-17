柏林愛樂12把大提琴登場 輪椅族免費欣賞

▲暌違五年柏林愛樂12把大提琴終於登場，大提琴家張正傑表示，音樂會將邀請輪椅族，免費欣賞 。（圖／弦外之音提供）



生活中心／台北報導

睽違五年終於來台的柏林愛樂12把大提琴終於要來了！

兩年一度亞洲巡迴的柏林愛樂12把大提琴，因為疫情打亂了行程，已經五年沒到台灣，今年終於在大家的期盼下，將於6月30日在高雄衛武營、7月1日和2日在台北國家音樂廳舉辦三場音樂會，以饗久盼的樂迷。主辦人大提琴家張正傑表示，音樂會將邀請輪椅族，免費欣賞柏林愛樂12把大提琴的演出。

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舉辦過多場輪椅音樂會的張正傑表示，「我就是喜歡做些不一樣的事！這次柏林愛樂12把大提琴受到樂迷們的熱烈支持，6月30日高雄衛武營已經銷售一空，7月1日和2日台北國家音樂廳也僅剩12席，贊助的玉山銀行及中鋼集團，都希望每個人有機會欣賞到世界頂級樂團的演出。」張正傑決定三場音樂會都免費邀請熱愛音樂的輪椅族朋友參加，只要任何有興趣的輪椅族朋友，都可以打電話(02-27812306)到弦外之音來或是email(proartcello@gmail.com)報名登記，但因名額有限，會優先邀請張正傑之友會或參加過輪椅音樂會的輪椅族朋友，若還有名額，沒有參加過的也一樣有機會。有興趣的輪椅族朋友，請把握機會。