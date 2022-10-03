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世界最古老大提琴首度登上衛武營　「奇美音樂節」浪漫演出

▲「2022奇美音樂節」即將進入高潮！世界最古老大提琴「查理九世」將在10月21日首度登上高雄衛武營演出，帶領民眾欣賞最古老的美妙琴音。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲「2022奇美音樂節」即將進入高潮！世界最古老大提琴「查理九世」將在10月21日首度登上高雄衛武營演出，帶領民眾欣賞最古老的美妙琴音。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「2022奇美音樂節」即將進入高潮！世界最古老大提琴「查理九世」將在10月21日首度登上高雄衛武營演出，帶領民眾穿越450年、回到提琴歷史的起點，欣賞最古老的美妙琴音。

「2022奇美音樂節」正如火如荼展開，今年主題聚焦「浪漫樂派」，以「靈魂的印記」為主題舉辦多場音樂活動，從蕭邦、李斯特、法朗克、德弗札克等名家作品中，呈現浪漫樂派的百家爭鳴與豐沛情感。而備受期待的「民族火光──NTSO浪漫狂想」將於10/21在高雄衛武營演出，這不但是奇美音樂節第一次移師高雄，更是最古老大提琴「查理九世」首度登上衛武營！

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▲「2022奇美音樂節」即將進入高潮！世界最古老大提琴「查理九世」將在10月21日首度登上高雄衛武營演出，帶領民眾欣賞最古老的美妙琴音。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲「2022奇美音樂節」即將進入高潮！世界最古老大提琴「查理九世」將在10月21日首度登上高雄衛武營演出，帶領民眾欣賞最古老的美妙琴音。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「查理九世」出自全球第一位製琴師安德烈．阿瑪蒂之手，阿瑪蒂當年受法皇查理九世委託，於1560至1570年間製作出了一批樂器，其中留存於世的大提琴僅有三把，即為目前史料記載中最古老的大提琴，但唯有奇美博物館這件作品的琴身，清楚標示了1566的年份，因而獲得全球提琴界的認可，更難得可貴的是，它也是三把當中唯一還能登台獨奏的名作。

為了讓民眾可以親耳聆賞來自450年前的古老樂音，奇美博物館近年開始增加「查理九世」的演出機會，然而該琴的珍貴性與獨特性舉世無雙，因此除了在奇美博物館演出之外，極少離開博物館到其他地方登台。這次奇美音樂節特別安排「查理九世」到高雄衛武營演出，希望讓更多樂迷可以感受它磅礡恢弘的氣勢與清亮絕佳的音質。

「民族火光─NTSO浪漫狂想」將由NTSO國立台灣交響樂團、指揮家多利安．威爾森，以及大提琴家潘怡慈共同演出，由潘怡慈使用「查理九世」，搭配NTSO使用8把奇美名琴，打造一場豐富充實的精采節目。節目上半場以優美樂章傳遞德弗札克浪漫主義的鄉愁與情愁，下半場透過充滿異國風情的管弦樂作品，邀民眾沉浸在神祕熱情的西班牙曲風中。

此外，奇美音樂節另有兩場獨奏會將在奇美博物館登場。11/6將舉辦「當意志響起──沈妤霖鋼琴獨奏會」，沈妤霖為奇美藝術獎得主，亦是傳奇鋼琴大師鄧泰山的嫡傳弟子，她將演奏浪漫樂派兩大鋼琴巨擘──蕭邦與李斯特的經典作品，呈現蕭邦百轉千折的內心世界，以及李斯特以音樂結合了更廣的領域，包括文學、繪畫、詩作乃至宗教，讓「聲音」乘載更多主張。

▲「2022奇美音樂節」即將進入高潮！世界最古老大提琴「查理九世」將在10月21日首度登上高雄衛武營演出，帶領民眾欣賞最古老的美妙琴音。（圖／記者林悅翻攝，下同）

11/20壓軸場「百年展技──胡志瑋長笛獨奏會」，由獲獎無數的胡志瑋與鋼琴家游適伃合演，以浪漫時期重要的演奏傳統「炫技」為特色，展開一場熱鬧華麗的音樂盛宴，其中德布西《席林克斯》與小提琴版改編的《卡門》幻想曲，將完美展現長笛的極致魅力。

2022奇美音樂節「靈魂的印痕」即日起售票，演出地點為高雄衛武營，詳情請上奇美博物館官網：www.chimeimuseum.org。

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