大提琴家張正傑「見2條線」哭了：3周沒見家人！難過宣布：音樂會延期

▲大提琴家張正傑在臉書公告，因快篩陽528演出將延期。（圖／翻攝自張正傑臉書）

圖文／CTWANT

國內知名大提琴家張正傑原本28日要在衛武營國家藝術文化中心舉辦大提琴獨奏會，沒想到稍早快篩結果「兩條線」，只能將音樂會延期，他也透露自己看到快篩結果難過哭了，「很難過不是因為身體，是因為和大家的約定無法達成！抱歉！」

張正傑在臉書發文，向衞武營樂迷以及聽眾道歉，「我快篩陽性！必須要延期到9/24晚上七時三十分衛武營表演廳」，他表示自己看到快篩陽性的結果哭了，「不是擔心自己身體而是音樂會！我從來沒有為一場音樂會這麼的擔憂過，從上星期開始好幾個晚上都做惡夢，甚至於徹夜未眠！我是多麼的努力希望能演出？無論是曲子的準備，心理的狀況都一直維持最佳狀態！」

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張正傑表示，這次為了順利演出，「我已經三個禮拜沒有見到家人，我隨時沒有放下口罩，唯一只有買東西，還有健身房，口罩也是一直帶著」，今天下午本要和廖皎含排練，沒想到快篩卻出現兩條線，「被迫只好延期，希望大家能在9/24一起在衞武營見面！」

張正傑也表示，「大家可以持原來的票入場，或是退票、希望大家時間上都能來！很難過不是因為身體，是因為和大家的約定無法達成！抱歉！」

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