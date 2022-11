維也納愛樂和柏林愛樂首席合體 古典音樂瘋狂搖滾

▲愛樂者聯盟個個是古典樂好手 。(圖/記者蘇位榮攝)

生活中心/台北報導

新象環境藝之美文創邀請到國際知名樂團維也納愛樂和柏林愛樂樂團的首席合組的「愛樂者聯盟」,將於十二月廿一日和廿二日,在台北國家音樂廳和高雄衛武營國家音樂廳演出,聯盟成員個個是古典樂好手,將古典樂、爵士樂、流行樂和搖滾樂重新創作,輕鬆活潑,頗受歡迎。

維也納愛樂和柏林愛樂的首席,合體成「愛樂者聯盟」會擦出什麼火花?他們創作自由,成員個個身懷絕技,早就享譽國際樂壇。愛樂者聯盟目前由三位維也納愛樂樂團成員、兩位柏林愛樂獨奏家、一位最全能的奧地利鋼琴家,以及一位即興演唱兼小提琴家所組成。世界頂尖樂團、最高品質保證,精湛古典底蘊,跳出框架,跨界玩音樂,開啟瘋狂外掛,抒展無限創意自由改編,「Anything goes, as long as it’s fun」—只要有趣,什麼都可以。大膽、靈活,古典音樂也可以Rock Your World!



30%古典、20%爵士、15%民謠、15%拉丁、15%流行、5%驚奇,激盪出100%精彩!除展現當代頂尖樂手演繹古典之外風采,創作改編作品也成為精緻與通俗交融,獨樹一幟,老少咸宜的經典。奧普斯古典音樂大獎(Opus Klassik)給予「古典不設限」的最高肯定,奧地利《信使報》(Kurier)更盛讚「愛樂者聯盟」將歐洲頂尖愛樂的極致品質與音樂創作的自由快樂調和在一起,如同是古典音樂「愉樂」代名詞!



「愛樂者聯盟」的音樂,可以讓我們穿越到咆哮的1920黃金年代,在柏林的老舊俱樂部與貝多芬搖擺共舞;再晃悠到1910年代的舊金山,聽見克萊斯勒喜慶洋溢的華彩。當小約翰史特勞斯的輕歌劇、蓋希文的藍調靈歌、巴爾托克的原鄉民謠混搭深情搖滾的皇后合唱團、狂熱奔放的酷玩樂團,更加入優雅的法國香頌、輕快的巴薩諾瓦、魅惑的迷情探戈、神秘的克雷茲默,信手捻來,輕鬆愉悅,聖誕前夕,愛樂者聯盟邀請大家到音樂廳一起「樂」在其中,「玩」音樂。

音樂會資訊:



愛樂者聯盟-維也納-柏林愛樂俱樂部

Philharmonix – The Vienna Berlin Music Club

12.21(三)19:30 臺北國家音樂廳

12.22(四)19:30 高雄衛武營國家音樂廳

演出者 :

諾亞・班迪克斯-巴格利 小提琴/柏林愛樂管弦樂團首席

Noah Bendix-Balgley

塞巴斯提安・格特勒 小提琴兼即興演唱/前維也納人民歌劇院樂團首席

Sebastian Gürtler

堤羅・費希納 中提琴/維也納愛樂團員

Thilo Fechner

史蒂芬・孔茲 大提琴/柏林愛樂團員

Stephan Koncz



奧丹.萊茲 低音提琴/維也納愛樂低音提琴首席

Ödön Rácz



丹尼爾・奧登薩默 單簧管/維也納愛樂單簧管首席

Daniel Ottensamer



克里斯多福・特拉克斯勒 鋼琴獨奏家、室內樂演奏家

Christoph Traxler