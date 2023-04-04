獨／超市驚見「進口蛋」　大提琴家張正傑：跟LV一樣買不起

▲大提琴家張正傑在臉書分享在超市看到進口雞蛋經驗。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊惠琪／台北報導

全台蛋荒持續延燒，農委會採購的進口平價雞蛋陸續在超商賣場通路上架，同時也鼓勵業者自行辦理進口。大提琴家張正傑日前在個人臉書分享，在北部超市看到一堆蛋，原本想搶賣一盒回家，走近一看，竟是一盒要價399元的法國進口雞蛋，直呼「根本跟飛彈一樣！來自於法國的LV等級，兩樣都買不起」。

張正傑接受《ETtoday新聞雲》採訪表示，正值蛋荒，日前逛超市時，在架上看到一堆蛋，當然眼睛就發亮，「沒想到開了另一個眼界，一盒竟要399元」，原來雞蛋也有精品市場，但他笑說，一顆要價快40元的雞蛋實在買不下手，跟名牌LV一樣，兩樣都買不起。

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▲大提琴家張正傑在臉書分享在超市看到進口雞蛋經驗。（圖／翻攝自Facebook／張正傑）

張正傑說，自己平常就有在下廚做菜、做蛋糕，可以明顯感受到這次全台大缺蛋的恐慌，但他會提醒自己不要跟著搶買，「不斷告訴自己可以少吃5顆蛋，但絕對不要多買1顆蛋」，像是自己很喜歡做的蛋炒飯，現在改用鴨蛋，至於熱愛的蛋糕料理，因為改用鴨蛋試做失敗，只好放棄，暫時先不做蛋糕了。

對於國內蛋荒延燒數月，張正傑說，雞蛋幾乎是家戶民生必需品，看到現在大家都要排隊才能買到便宜的雞蛋，覺得很可惜，認為政府應該要有更好的對策，如果連進口蛋抵台也沒辦法解決蛋荒，政府應該要趕快擬定下一個因應對策。