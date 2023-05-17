上百隻蜜蜂殺進人類社區　員警被包圍「狂螫十幾下」倒地畫面曝光

▲大量蜂群湧進社區。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國洛杉磯市恩西諾(Encino)社區突然遭上百隻蜜蜂入侵，警方接到報案後緊急前往現場，結果也慘被憤怒蜂群攻擊。攝影機拍到，一名員警試圖回到車上時，突然被被上百隻蜂群包圍，最後被螫傷倒地，誇張畫面在網路上瘋傳。

事件當地時間15日下午4時左右發生在恩西諾社區，影片中可看到，一名員警在現場巡邏時，一路被蜂群糾纏，他不斷揮手想要驅趕蜂群，然而蜂群卻變得更加暴怒，讓他放棄上車示意同事先離開，自己則被蜂群狂螫，後來失去平衡倒在地上。

當地蜜蜂清除公司All Valley Honey & Bee工作人員哈拉茲(Izak Kharrazi)表示，「上百隻蜜蜂聚集在一起，看起來就像烏雲一樣，我的天啊，這就是為什麼我全副武裝的原因，蜜蜂看起來非常瘋狂」。

警方表示，該名志願警官被蜜蜂狂螫十幾下後送醫，目前情況穩定，事件還造成另外一名裝修男子被螫傷，為了民眾安全，已封鎖該地區進行驅蟲，並且請社區民眾在家中緊閉門窗。

蜜蜂專家指出，這群蜜蜂可能來自社區一處正在裝修的住宅，工人疑似不小心靠蜂巢太近，才會導致上百隻蜜蜂傾巢而出，「這些蜜蜂感覺超生氣，一心只想攻擊人，這種情況非常不正常」。