辣媽帶女兒買舞會禮服　路上遇「2車槍戰」肉身護孩被射殺

▲女子無端被捲入槍戰中，在女兒面前被射殺。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

美國德州39歲女子莫雷諾(Ana Moreno)開車帶女兒去買舞會禮服途中，意外被捲入2輛車的槍戰之間，近距離遭人射中身亡，事發時她用自己的身體當肉盾保護18歲女兒，女兒才幸運逃過一劫。

身為三寶媽的莫雷諾，13日下午4時在達拉市一家購物中心附近慘被槍戰波及，中槍的她搶救後仍被宣告死亡，涉案的3名男子也因為槍傷送醫，目前正在搶救中，警方尚未逮捕任何人。

18歲女兒艾米(Amy Rodriguez)表示，當時她和母親正要一起去取禮服，結果突然聽到很近的地方傳來槍響聲，「我告訴她繼續開，可是她流著淚說她沒有辦法，我們撞車後，她倒在我身上，我看到她身上流著血」。

艾米趕緊跑到街上向附近民眾求救，後來獲得一對路過的夫妻幫忙。幫忙的男子法茲(Jacob Faz)表示，他記得艾米看起來非常慌張，一心只想救母，然而他檢查莫雷諾的脈搏，發現人已經沒有呼吸。

莫雷諾送醫後被宣告身亡，讓孩子們非常悲痛，艾米表示，「對我來說舞會變得一點都不重要了，我只希望她能夠沒事」，但後來還是接獲母親去世的消息，讓她和兄弟姊妹們度過了一個最傷心的母親節。