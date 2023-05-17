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美外交車隊在奈及利亞遇襲！4人死亡3人被綁架　槍手囂張放火燒屍

▲▼柯比。（圖／達志影像／美聯社）

▲柯比證實美國一支外交車隊在奈及利亞遇襲，不過沒有美國公民傷亡。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

美國一支外交車隊16日在奈及利亞的阿南布拉州（Anambra）遇襲，造成4人死亡、3人被綁架。美國與奈及利亞官員證實，在襲擊中死亡的4人分別為2名美國領事館工作人員和2名警察，但沒有任何美國公民涉入其中。

綜合CNN與法新社報導，警方發言人托楚烏（Ikenga Tochukwu）表示，多名持槍襲擊者在當地16日對美國外交車隊發動攻擊後，殺害了2名警察機動部隊特工與2名美國領事館工作人員，並在事後放火焚燒他們的屍體和車輛。

托楚烏也在聲明中補充，槍手在安全部隊趕抵現場後，綁架了2名警察和一名司機，不過當局已在相關地區展開救援與恢復行動。

美國國務院和國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）都證實了這場襲擊，但柯比並未透露事件更多具體細節，僅強調「沒有任何美國公民涉入其中」。國務院一位發言人表示，美國駐奈及利亞使團人員正與當地安全部門合作進行調查。

奈及利亞分裂份子近年來升級了他們在當地的襲擊行動，並經常將警察或政府大樓當成攻擊目標。而每次有襲擊發生時，奈及利亞官員都會歸咎於比亞法拉土著人民運動（IPOB）及其武裝分支「東部安全網絡」（ESN），不過IPOB一再否認他們策劃了相關暴力事件。

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美國北美要聞奈及利亞外交車隊襲擊

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