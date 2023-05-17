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馬斯克警告：未來一年全球經濟艱難　特斯拉也無法免疫

▲▼馬斯克。（圖／路透）

▲馬斯克表示特斯拉會開始打廣告，先觀察成效。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

特斯拉創辦人、執行長馬斯克（Elon Musk）16日警告，全球經濟在接下來的12個月將會相當艱難，特斯拉也無法免疫。

路透社報導，特斯拉16日當天在德州奧斯汀舉行年度股東會議，馬斯克在會上表示，Model Y休旅車正逐步成為2023年全球最暢銷車款，並且再次保證特斯拉今年就會交出延宕已久的Cybertruck電動皮卡。

特斯拉此前從未對旗下新出車款打過廣告，但馬斯克表示會開始試著打廣告了，「我們會試著小打廣告，然後觀察成效。」這也反映了特斯拉正在面對艱難處境。

▲特斯拉,Tesla。（圖／路透）

▲全球經濟困難，特斯拉也面臨難題。（圖／路透）

「特斯拉對全球經濟並非免疫」，馬斯克說，「我預期至少接下來12個月，會是大環境等級的經濟困難。」

馬斯克近來因未來接班人的不明、市場需求放緩，以及部分新車款推出時程延宕，加上去年10月接手推特，持續受到投資人的壓力。他說經營特斯拉出現「短暫的分心」，因為他為了推特能夠存活下去，對推特進行了「重大開心手術」，不過上周他宣布NBC環球娛樂前廣告主管亞卡里諾（Linda Yaccarino）將接任推特CEO，自己轉任技術長，也預示將重新專注在特斯拉。

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