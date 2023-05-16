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男老師發現鯊魚「讓大家先逃」　英勇對戰15分鐘被拖水中消失

男老師發現鯊魚「讓大家先逃」　英勇對戰15分鐘被拖水中消失。（圖／翻攝自Twitter）

▲男老師被鯊魚攻擊後失蹤。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

澳洲46歲男老師西蒙(Simon Baccanello)近來在澳大利亞南部衝浪時，突然遭到鯊魚攻擊，被拖入水中後消失。目擊民眾表示，在事件發生前，西蒙提早發現附近有鯊魚靠近，然而他第一時間不是自己逃命，而是幫忙警告其他人，導致自己被鯊魚拖走。

西蒙13日早上在渥克斯岩(Walkers Rock)海灘衝浪時，發現有鯊魚突然出現在一群衝浪者後方，他立即出聲警告大家趕緊離開。22歲男子米勒(Jaidan Millar)表示，當時水中約有15至20多人正在衝浪，他目睹西蒙拿著衝浪板，獨自與鯊魚奮戰，整個過程約15分鐘。

米勒表示，當時西蒙拚了命想把鯊魚擊退，鯊魚卻不肯離開，反而不斷回來攻擊他，「後來我看到他的衝浪板豎立在水中，顯示他人已經被拖入水下，試圖想要回到水面上，後來他就消失了，我們只看到鯊魚的背」。

搜救人員雖緊急出動找人，然而搜尋3天仍未找到西蒙蹤影，目前只找到他被咬了一口的衝浪板與被咬破的部分衝浪衣，雖然搜救行動仍在進行中，但推測西蒙有可能已經遇害。校方表示，西蒙今年1月才搬到當地擔任教師，負責教導數學、科學和體育，雖然才加入他們幾個月，但已是飽受師生愛戴的好老師。

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