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孩子太多吃飯像打仗　12寶媽懶洗碗「直接水盆餵食」超狂畫面曝光

孩子太多吃飯像打仗　12寶媽懶洗碗「水盆餵小孩」超狂畫面曝光。（圖／翻攝自TikTok／doughertydozen）

▲12寶媽直接用水盆餵小孩。（圖／翻攝自TikTok／doughertydozen

記者李振慧／綜合報導

美國紐約42歲女子艾莉西亞(Alicia Dougherty)與丈夫一共養了12名小孩，每次作飯就像打仗的她，為了讓自己少洗點碗，竟然直接用水盆裝食物餵食小孩，畫面曝光後立即在網路上爆紅，吸引300多萬人點閱，另類的養小孩方式也引發爭議。

身為12寶媽的艾莉西亞，與44歲丈夫喬許(Josh)原本為不孕症所苦，辛苦嘗試9年後決定領養孩子，沒想到開始收養後自己也終於懷孕，2人後來一共生下4名孩子，另外還領養了8名小孩，因為時常在網路上分享一家14口點滴，而成為擁有600多萬粉絲的知名網紅。

艾莉西亞近來在TikTok上分享，直接用水盆當容器，一口氣餵食12名小孩的影片引發爭議。影片中可看到，她在通常用來幫嬰兒洗澡的藍色水盆中，直接把玉米片、碎肉、奶油醬等材料丟進去，一下就做好創意點心，讓孩子們直接就著水盆食用。

孩子太多吃飯像打仗　12寶媽懶洗碗「水盆餵小孩」超狂畫面曝光。（圖／翻攝自TikTok／doughertydozen）

▲女子常分享她的日常生活，讓網友嘖嘖稱奇。（圖／翻攝自TikTok／doughertydozen）

影片內容發布後引發網友討論，許多網友大罵，「看起來好噁心」、「感覺好像在餵小朋友吃餿水」、「有夠不衛生」，但也有很多網友大讚她有創意，「看起來很有趣，我下次也想讓小孩這樣試試看」、「相信在派對上做這道菜，會很受小朋友歡迎」。

艾莉西亞之前曾分享，由於家中人口眾多，每次要為孩子們做飯、洗衣時，感覺就像是在打仗一樣，常常得在30分鐘內，完成應該是4小時的工作，所以她時常研發創意料理或是作法，以幫助自己能更有效率完成家務。

@doughertydozen #NachoPool went viral and made it to the #NYPost so I thought I’d share the #BehindTheScenes (that’s Dash and Jason on the side helping me!) #Nachos original sound - Dougherty Dozen

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