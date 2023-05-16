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當眾索吻被女友推下船　男大生意外被「螺旋槳爆頭」同學串供滅證

當眾索吻被女友推下船　男意外被「螺旋槳爆頭」同學秒變共犯滅證。（圖／翻攝自Facebook）

▲男大生意外被女友推下船。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

美國德州19歲男子傑克(Jack Elliott)和朋友參加遊艇趴時，和女友德萊妮(Delaney Brennan)打鬧索吻時，對方嬌羞把他推開，一個不小心把人推下遊艇，頭部慘撞上螺旋槳爆頭死亡，眾人害怕被牽連居然決定說謊滅證，如今其中3人日前被判刑。

在德州基督教大學(Texas Christian University)就讀的男大生傑克，2019年10月與12名朋友一同在奧斯汀附近的特拉維斯湖(Lake Travis)搭船遊玩，打鬧時被女友德萊妮不小心推下船，失蹤長達10幾天後，警方才終於在湖中打撈到遺體，發現其因為頭部撞到螺旋槳死亡。

根據法庭資料，船上同學們謊稱，傑克當時喝醉後突然在船上後空翻，後來疑似嘔吐時不小心落水，然而其中一人事後良心不安，終於對外坦承真相，其實傑克是被德萊妮推了以後不小心落水，落水後大家「只找了5分鐘」，便決定對外隨便編個故事，假裝沒發生過命案一樣繼續生活。

本案11日開庭，法院因德萊妮編造故事影響警方辦案，判處她與一起協助說謊滅證的2名朋友韋伯(Elle Weber)、尼爾(Carson Neel)每人入獄5天，據了解，其餘刑事責任方面，被告之前已與家屬達成和解。

死者父親在法庭上指責3名被告毫無人性，「你們明知道我兒子死亡的真相，還繼續撒謊，假惺惺參加他的守夜活動」，死者妹妹也怒批，希望3名被告能在牢中好好反省過錯。

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