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4生肖上天眷顧！　越孝順越好命

▲▼紅包，壓歲錢，春節，過年，家人團聚。（圖／視覺中國）

▲生肖狗是家長眼中的乖寶寶。（示意圖／CFP）

記者陳俊宏／綜合報導

上天眷顧，好運降臨！塔羅牌老師艾菲爾分享，生肖屬「牛、虎、狗、龍」越孝順越好命。

第四名：生肖龍

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你很重感情，對於家人特別照顧，你從小到大就是一個特別孝順、懂事的人，會為父母、手足著想，做任何事都依著父母的意思。

長大後，你開始走出自己的路，在工作中小有成就，收入越來越高，每個月也不忘撥一筆錢作為孝親費，讓父母的生活衣食無憂。而放假時，你也會常常回家陪伴父母，讓父母享受天倫之樂。像你這樣懂得盡孝道又善良熱心的人，一生都會受上天眷顧庇佑。

第三名：生肖狗

你的個性憨厚真誠、心地善良，從小就是不讓父母操心的好孩子，是家長眼中的乖寶寶。長大之後，你也很懂事，對原生家庭負起責任，會努力賺錢，想讓家人過上好日子。

而由於你的孝心與乖巧懂事，因此一生多有貴人來相助，遇到不順利的事，總能夠逢凶化吉，運勢越來越好。事業有成後，你也不忘帶著父母遊山玩水，甚至還會買間大房子給雙親居住，孝順又乖巧，一定會有好運降臨！

第二名：生肖虎

你總是多才多藝、能力出眾，年輕時雖然性子比較衝動，常常忤逆長輩。但隨著年紀漸長，經歷人生歷練，做人處事有自己的一套原則，脾氣也越來越圓滑，對於父母也特別尊敬。

即便工作再忙，放假時也一定會抽空陪父母出門旅遊，或是多回家陪陪父母。這種對父母的責任心，能夠發揮在自己的工作上，知道要努力爭氣，因此也特別容易受到財神眷顧，一生越走越順，注定有榮華富貴，是父母的驕傲。

第一名：生肖牛

你個性憨厚老實、早熟沉穩，在自己的工作領域當中腳踏實地，未來的事業之路可以說越走越順，特別可能發家致富，賺進大錢，讓家族都能因為你而風光體面。

而你的家庭觀念非常強，知道自己的陪伴與不頂撞，才能最讓父母開心。因此長大後，一有時間就會打電話，或是回家陪父母聊天，也會把自己賺的錢給父母花用。像你這樣一個孝順又有才華的人，會獲得上天的眷顧，越來越好命，福氣綿長。

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