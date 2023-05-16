3生肖「偏財運旺炸」！橫財一發再發　這類人「有望中頭獎」

▲5月16起「3生肖」橫財連發。（示意圖／達志影像）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

一轉眼5月已經過了一半，不少人覺得自己運勢平平，對「好運」2字無感，不過別氣餒，當時來運轉時，好運說來就來。星座運勢專欄搜狐號《 福財生肖 》就分析指出，有3生肖從5月16日起將迎來好運，財神降臨、橫財連發，快來看你上榜沒！

生肖蛇

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蛇年出生的人待人真誠，非常有禮貌，這一段時間生肖蛇日子將會過得風生水起、春風得意。從5月16日開始，富貴有錢，做事一帆風順，且將事半功倍，大財、小財通通進家門，富貴難擋，財富積累的越來越多，輕鬆買車購房，錢財多到數不完。

生肖兔

屬兔的人性格非常溫和，待人也很真誠，能很妥善的處理人際關係，不在意得失，過得十分灑脫。5月16日開始，屬兔的人有著一個月的爆發期，特別會有「偏財運」陪伴左右，還有貴人相助，事業能有很大的發展，也有望中頭獎的好運氣，注定會輕鬆發大財。

生肖羊

屬羊的人從5月16日開始橫財連發、財運大發，將會賺錢賺到手軟，且存款有機會翻倍。此外，到了8月底羊兒們的財運更是會徹底好起來，建議可以好好理財，有望大賺一筆。

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