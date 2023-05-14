不想努力了！3生肖「5月財運大翻身」

▲5月份有3生肖財運都不錯。（示意圖／記者劉維榛攝）

文／CTWANT

5月份將有3個生肖財運明顯上升，堪稱是運勢大翻身，《搜狐網》命理專欄就點名生肖牛、羊、雞的朋友，在5月份都可以明顯地感覺到財運上升的跡象。

肖牛者

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屬牛朋友進入5月喜氣傍身，他們命宮有吉星的助力，做事事半功倍。對於屬牛人來說，本月凡事親力親為，也會取得好的收穫，屬牛人可以發揮自身優勢，能夠在自己擅長的領域裡一展長才。屬牛人人際關係變好，本月工作上發展前景更強，倘若可以積極打拼，那麼他們的收入也會提升，靠自己的努力過上更加高品質的生活哦。

肖羊者

屬羊人運勢穩定，進入5月事業方面容易迎來好消息哦。對於屬羊人來說，近期他們將迎來全新突破，努力表現，收入也會跟著水漲船高起來。屬羊人進入5月財運得到提昇機會，最終會苦盡甘來。屬羊人多廣結善緣，一定會如虎添翼，財運方面的收入高漲，靠自己的努力帶領家人過上更加高品質的生活哦。

肖雞者

屬雞朋友進入5月財源高漲，他們做事努力，有付出就有收穫。屬雞人進入5月一改過去的停滯，他們事業上迎來貴人的支持，倘若可以專注工作，定將把機會全抓住，收穫助力滿滿。屬雞朋友能夠獲得很好的收益他們本就眼光精準，做事有認真，倘若可以把握機會，定將在事業中大放異彩，財源滾滾來。

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