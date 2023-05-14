本周運勢旺到爆！　「1生肖」愛情、財運、事業、健康全都包

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本周運勢旺到爆！　屬豬者愛情、財運、事業、健康全都包

（示意圖／pixabay）

▲本周生肖運勢出爐（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

時序進入到5月的第3周，命理生肖專家曼樺老師也分享了5月14日至5月20日的生肖周運排行，其中肖豬者可說是包辦了事業、財運、愛情、健康各方面極佳的運勢，而肖鼠者則是也不惶多讓。

本周事業運前三名

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1.鼠、豬

肖鼠者：本周運勢當旺，氣勢旺盛，為第一名。雖然整體市場不算景氣，但你依然 是市場上的黑馬，令人羨慕。

肖豬者：工作:本周運勢順心如意，同為第一名。多與長官，上司交流。工作質與量同等重要，多替他人著想更重要。

2.馬

本周運勢不凡，為第二名。善於與團隊溝通協調，能得到主管的認同，邁向更高的業績目標。

3.蛇

本周運勢上升，為第三名。工作能量大，忙碌加班，等待許久的收穫與成就感，終於讓你扳回一城。

本周財運前三名

1.鼠

一直以來都很努力，也知曉人情世故，財運的到來有各種的機緣，努力做好自己，不亂花錢，對於出社會沒幾年的你很重要。

2.蛇

正財穩定，並且因職務調升而加薪，本周很有收穫。在卷不起又躺不平地目前虛弱市場下，現金收入才是穩定的。

3.豬

財運如同事業發展順利，靠著優良的市場趨勢展店成功，穩穩地做，不求快速，內容取勝，品質最重要。

本周愛情運前三名

1.馬

未婚單身男性本周有意外愛情發生，短暫桃花也有可能變成長久桃花，只要你有心，鐵樹也會開花。

2.豬

愛情運上升，甜蜜感的產生，是因為有互相尊重與疼惜的對方，你很慶幸在對的時間，找到一個愛你的人。

3.鼠

母親節假期，全家人開心吃喝，感謝老婆平日的辛苦，還準備了用心的禮物，家庭氣氛拉到最高。

本周健康運前三名

1.鼠

健康運勢不錯的一周，能吃能動，維持身材平衡你有很多方法，游泳尤其是你的最愛，全身運動最有效。

2.雞

本周健康運不錯，精神活力都很亢奮的一周。注意睡眠時間的充分，以及各種維他命的補充。

3.豬

本周健康運勢很好。可以利用週末多往附近公園或郊區踏青，加強身體鍛鍊，享受大自然芬多精的洗禮。

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