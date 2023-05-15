「3生肖」財運大爆發！ 財神+貴人相助　一路旺到5月底

▲3生肖在5月底前，不僅財運大爆發，事業運也會蒸蒸日上。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

時序來到了5月中旬，各生肖的運勢又有新進展，《搜狐網》運勢專欄即分析點名3個生肖，從現在至5月底，不僅財運會大爆發，不缺錢花，事業運也會蒸蒸日上，要好好把握機會。

生肖豬：

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生肖屬豬的朋友忠厚老實，10日起至5月底得到財神爺的庇佑，財運登高峰，橫財一波接一波；事業步步高升，只要能抓住機會就能賺大錢，財通八達，根本就是人生大贏家。

生肖雞：

生肖雞的朋友為人大方、外交廣泛，人際關係極佳，有助於取得財富；事業上發展也比較順利，頗得長輩欣賞，貴人運十足，可以停下腳步換個角度思考，勢必會賺得財庫豐隆。

生肖狗：

生肖狗的朋友極富進取之心，財運也將如洪流般爆發，工作開始變得越來越順利，事業上風生水起，做得有聲有色，未來富貴進門，事業有成，晚年更是不缺錢花。

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