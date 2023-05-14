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人品爆發！　4星座要中大獎了

▲▼職場,公職,上班族,職員,辦公室,企業,競爭力,白領。（圖／資料照）

▲您上榜了嗎？（示意圖／資料照）

記者陳俊宏／綜合報導

偏財旺運！塔羅牌老師艾菲爾分享，「摩羯座、獅子座、金牛座、牡羊座」5、6月人品爆發，最容易中大獎！

第四名：牡羊座

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牡羊座在5、6月會有著非常不錯的財運，可能會在購買彩券，或參加抽獎時意外得到好運，獲得額外的財富。而對於那些在商場上摸爬滾打的牡羊座們，也會得到意外突破，你的事業和收入也會迎來水漲船高的好時光。

比如，前段時間你為了公司盡心盡力，用心經營，順利拿到一個大合約，讓公司業務迎來了飛速發展。這些收穫和成功，不僅讓牡羊座更加有信心去追求夢想，還為自己的生活增添許多樂趣。

第三名：金牛座

金牛座在5、6月的運勢真的好到爆棚，特別是在投資和理財方面，你可能會收穫高額回報，或得到高價值的投資機會。你有可能在一個公司聚會場合，偶然聽到有在投資大老分享一些潛在的優質投資，能夠賺取可觀的收益。或是收到一份難得的工作獎金，能夠改善生活質量，讓你倍感驚喜和開心。

此外，這段時間裡，金牛座還可能會收到來自親朋好友的禮物或紅包，讓你感到被愛和關注，讓生活更加充實和美好。不管是收穫還是意外驚喜，這些好運都會讓金牛座更有信心，更有動力去追求自己的夢想和目標。

第二名：獅子座

獅子座5、6可期待好運到來，特別是在財務方面，你可能會意外獲得一些不錯的錢財，例如意外的獎金、抽中幸運大獎，或者是某些意想不到的賺錢機會。此外，你還有可能在社交場合結識到富有朋友，讓你的經濟狀況得到提升。

如果你有某些專業技能，你也可能因此獲得更高的薪資和更多的機會。不管你是靠著自己的努力獲得成功，還是運氣眷顧，這些收穫都將讓你倍感驚喜和滿足，為你的未來充滿信心和希望。

第一名：摩羯座

摩羯座在5、6月偏財運真的非常旺，有很多意外之財降臨，比如你可能會在路上撿到錢，或收到朋友的驚喜禮物，讓你倍感開心。另外，你為公司的付出也讓老闆看見，工作表現突出，公司給你頒發額外的獎金和福利，讓你覺得自己的工作得到認可。

更加令人興奮的是，你可能會中彩券或得到高額的獎金，讓你可以用這筆錢實現自己的夢想和計畫，比如去旅遊、學習或者投資理財。這些意外偏財不僅可以讓你的生活更加舒適，也可以增加你追求自己理想和夢想的信心。

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