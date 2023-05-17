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侯友宜出戰／雙引擎戰隊具雛形　謝政達擬辭副市長全力輔選

▲新北市長侯友宜、副市長謝政達赴議會備詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲新北市長侯友宜、副市長謝政達赴議會備詢。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／新北報導

新北市長侯友宜今（17）日正式獲國民黨徵召為2024總統參選人，雖然國民黨今天才掀牌，不過據了解，侯陣營早已在3月底就開始佈局，屆時會開啟市政、黨務雙引擎選戰模式，包含去年九合一選舉大將、新北市副秘書長張其強將負責空戰，新北市副市長謝政達則會辭去副市長一職，全力協助侯友宜全台組織動員，同時輔選區域立委，此外，外界較鮮為人知的新北法制局長吳宗憲，其實也是侯身邊要角，推估此次大選也將加入競選團隊，襄助侯友宜迎戰2024。

據了解，侯友宜相當信任謝政達，兩人早在1992年就結識，當年5月發生全國矚目的健康幼稚園火燒車不幸事件，侯友宜獨子則是該起事件的罹難者之一，謝當時擔任整起事件罹難者家屬的委任律師，兩人自此有了互動。

侯友宜在2018年要轉戰競選新北市長，力邀時任新北勞工局長的謝政達，為其操盤選舉，最後順利當選，此後謝就一路扮演侯最倚重的政治幕僚。新北地方人士指出，侯友宜正式投入總統大選後，新北市副市長謝政達便會辭去副市長，專心為侯操盤，至於另一位副市長劉和然則會堅守市府，絕不會讓市政運作出現任何停滯狀態，等於為侯友宜固守大後方，畢竟侯友宜在選戰初期仍然是以帶職參選的機率高，如此一來難免無法兼顧市政與選舉工作，但是市政是侯的根基，不容在選戰期間出現任何差錯，所以劉和然責任重大。 

另為侯友宜在2022年九合一大選中拿下破百萬選票的副秘書長張其強，對選戰早已不陌生，據悉此次也會在團隊扮演吃重角色，甚至主攻空戰。此外，素有「貪官剋星」封號、檢察官出身的新北法制局長吳宗憲，出身眷村二代的前青年局長錢念群等人，也都可望加入輔選團隊。

然而總統選舉畢竟是全國性大選，過去侯友宜團隊只有新北市的選戰經驗，所以除新北市府小內閣為基本班底外，未來侯友宜與國民黨地方派系的關係，都將由黨中央協助處理與整合，國民黨主席朱立倫、國民黨智庫執行長柯志恩，以及國民黨立院黨團總召曾銘宗，也會扮演議題攻防的火力支援。

挺侯立委分析，在去年九合一選舉後，北北基桃已組成「北北基桃合作平台」，但除了要鞏固北台灣票倉外，也需要中南部的支持力量，尤其過去歷年大選，決戰中台灣都是勝負關鍵，所以未來台中市長盧秀燕、南投縣長許淑華等人，都可望成為為侯催出地方選票的重要助力。

有藍營立委表示，外界可能會擔心中南部對於侯友宜較為陌生，但據他了解，侯畢業的嘉義高中校友團隊及嘉義同鄉會，早已為侯友宜佈局中南部選票，這些人數也都已破200萬人，都將會成為侯未來爭取中南部選民認同的重要力量。

此外，包含國民黨南部的鐵三角，屏東蘇清泉、高雄柯志恩、台南謝龍介日前已在屏東舉辦南台灣鐵三角廟口開講活動，當時就被外界解讀替侯友宜固守南台灣。曾喊「一生只監督賴清德一人」的謝龍介更直接點名侯友宜，「我和他不太熟，但我支持一個要贏的人要給人民幸福的人」。

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