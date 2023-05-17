快訊／徵召出戰2024！　侯友宜握拳高喊三次「讓政黨輪替」

▲國民黨主席朱立倫主持中常會，徵召侯友宜參選總統。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨在今（17）日確定徵召新北市長侯友宜代表藍軍角逐2024總統大選。侯友宜下午在國民黨中常會發表談話，他手握拳高喊3次「讓政黨輪替」，並表示，他要參選就要勝選，要團結國家、要帶給人民希望，「守護中華民國，愛台、澎、金、馬是我這一生唯一的信念，永不改變」。

侯友宜致詞時先感謝大家給他的肯定，「更重要的我要在這裡，謝謝郭台銘董事長，在經濟上做出巨大貢獻後，為國為民團結大家一起來打拼的精神」，他不但敬佩，更願意團結在一起攜手並進，為中華民國、為台灣這塊土地團結勝選。

侯友宜提到，現階段的國家國際情勢兵凶戰危、國內衝突對立百廢待舉、年輕人看不到未來，「我們必須大破大立，再次讓政黨輪替！再次讓政黨輪替！再次讓政黨輪替」，能夠救國家、救台灣，「我們要展現破釜沉舟的決心！」。

侯友宜再說，要參選就要勝選！要參選就要團結國家！要參選就要帶給人民希望，「守護中華民國、愛台澎金馬這塊土地的人民，是我一生唯一的信念，永不改變」。台灣人都是勤儉認真老實，都努力為這塊土地家人祖先拼一個更好的未來。

侯友宜說，我們都知道中華民國是我們國家、台灣是我們的厝，大家要團結一致、自立自強，顧好我們自己的家，才能創造共同的未來，尤其在今天這樣一個艱苦的歲月，凝聚所有向心力向前走。「我是侯友宜，中國國民黨總統參選人，我參選為了贏得國家的光榮、台灣繁榮，讓我們不分彼此，團結勝選！團結勝選！」

▼侯友宜檔案。（圖／使用ChatGPT製作，點圖放大）

