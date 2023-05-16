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快訊／香港26人巴士側翻畫面曝光「至少22人受傷」4人重傷

▲▼快訊／香港巴士側翻畫片曝光「至少22人受傷」4人重傷。（圖／翻攝臉書）

▲香港一輛巴士16日傍晚突然側翻，導致22人受傷。（圖／翻攝臉書，下同）

記者鄒鎮宇／綜合報導

香港荃灣大窩口16日晚間6時許發生嚴重車禍事故，一輛巴士於德士古道突然側翻，導致車上26名乘客有22人受傷，其中4人重傷。警消獲報後，立刻派出至少10輛救護車到場救援，詳細事故原因仍待釐清。

據《香港01》報導，該輛巴士的駕駛是64歲李姓男子，巴士在地下留下10多公尺的剎車痕，乘客在翻車後各自爬出車廂，在路邊或躺或坐等待救援，也有人因疼痛而受困在車廂內，無法動彈，等待救難人員。

▲▼快訊／香港巴士側翻畫片曝光「至少22人受傷」4人重傷。（圖／翻攝臉書）

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