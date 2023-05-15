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美籍港人梁成運遭陸指控涉間諜罪！重判無期徒刑　曾被稱愛國僑領

▲▼香港居民梁成運被蘇州法院裁定間諜罪成。（圖／翻攝自香港電台）

▲香港居民梁成運被蘇州法院裁定間諜罪成。（圖／翻攝自香港電台）

大陸中心／綜合報導

江蘇省蘇州市中級人民法院15日宣判，78歲的香港居民梁成運犯間諜罪罪成，判處終身監禁，剝奪政治權利終身，沒收個人財產50萬元（人民幣，下同） 。

官方通報指，梁成運（英文名JOHN SHING-WAN LEUNG），男，1945年5月1日出生，香港永久性居民身分證號碼A801XXX，港澳居民來往內地通行證號碼H0681XXXX，美國護照號碼50546XXXX。

通報指出，梁成運因涉嫌從事間諜活動，根據《中華人民共和國刑法》《中華人民共和國刑事訴訟法》有關規定，江蘇省蘇州市國家安全局於2021年4月15日依法對其採取強制措施。

蘇州市中級人民法院經依法審理，於2023年5月15日一審公開宣判，認定梁成運犯間諜罪，判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人財產50萬元人民幣）。

香港《星島日報》報導，梁成運，疑似是美國僑領，擔任一系列職務。2015 年國家主席習近平訪問美國，當地華文媒體報導，僑領梁成運表示歡迎稱，「中美高層之間的交流互動是增進中美兩國人民之間友誼和互信的基礎，尤其有利於華僑華人在美國的安居樂業。美南地區僑界對習近平9月到訪美國非常關注。」

報導稱，活躍於德克薩斯州和奧克拉荷馬州的梁成運是梁氏文化交流基金會主席，同時也兼任得州中國和平統一促進會會長和華盛頓中國和統會理事等眾多僑團職務。梁成運當年在聯合國工作期間就為中美建交做出過貢獻，他領導的梁氏基金積極幫助美南地區僑社，經常資助大陸貧困山區的家困學生學費和白內障患兒的醫療費用，贊助中美文化和藝術交流項目。

另據《新華網》報，2015年5月，美國南部地區僑胞在休斯敦聯合舉行座談會，出生在中國香港的德克薩斯州中國和平統一促進會會長梁成運說，「一國兩制」不僅能保持香港的繁榮穩定，也能促進和保持台灣地區的繁榮穩定。

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