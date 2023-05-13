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秦剛：港疆藏不是人權問題　事關維護中國主權

▲▼秦剛與挪威外交大臣會面。（圖／翻攝陸外交部）

▲秦剛與維特費爾一起召開記者會。（圖／翻攝陸外交部）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸外交部長秦剛12日在挪威奧斯陸表示，中國政府為保護人權做出了不懈努力，涉港、涉疆、涉藏問題不是人權問題，而是事關維護中國主權、安全和發展利益的問題，「中方堅決反對外部勢力利用這些問題在中國製造不穩定。」

秦剛12日與挪威外交大臣維特費爾（Anniken Huitfeldt）會面，兩人並一起召開記者會。秦剛提到，中方讚賞挪威堅定奉行一個中國政策，讚賞兩國相互尊重照顧彼此的核心利益和重大關切，「中挪關係穩健發展的最重要經驗，在於堅持相互尊重、平等相待、互利共贏的相處之道，求同存異。」

秦剛說，中方決定將挪威納入中國有關口岸城市72／144小時過境免簽範圍，兩國剛剛簽署了新版《避免雙重徵稅協定》，有關合作成果將為中挪企業和人民帶來更多紅利，「明年是中挪建交70週年，雙方一致同意籌辦系列慶祝活動，使兩國交往合作更加緊密，為下一個70年的交往打下更堅實基礎。」

秦剛指出，中國政府為保護人權做出了不懈努力。涉港、涉疆、涉藏問題不是人權問題，而是事關維護中國主權、安全和發展利益的問題，「中方堅決反對外部勢力利用這些問題在中國製造不穩定。」

秦剛強調，台灣問題本質是反分裂鬥爭，「我們希望台海和平穩定，希望實現和平統一。破壞台海和平穩定的正是『台獨』分裂勢力和有的國家對『台獨』的縱容支持。中國政府和人民捍衛主權和領土完整的決心堅定不移。」

秦剛還說，和平與發展是人類最持久的夙願，「中挪都認為，世界越是動盪，越要加強對話交流，雙方都堅定支持世界和平，支持全球化和自由貿易，支持各國共同應對氣候變化，實現可持續發展。」

秦剛更進一步提到，烏克蘭危機的當務之急是停火止戰，最終要通過談判方式政治解決危機，「中方將始終站在和平一邊，堅持勸和促談。希望危機相關各方保持冷靜克制，共同為談判解決危機做出努力，並著眼歐洲長治久安，推動構建均衡、有效、可持續的歐洲安全框架。」

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