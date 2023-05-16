曖昧學長滿口「星座經」！她傻眼下船遭嗆：處女座就是龜毛

▲女網友表示，曖昧對象「開口閉口都是星座」，讓她大翻白眼。（示意圖／資料照）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

在一段關係中「曖昧」時期是最不穩定的階段，可能會因為一個小原因而瞬間「解暈」。一名女網友即表示，前陣子在社團認識一名學長，原本對學長十分有好感，但後來發現對方滿口「星座經」，讓她不堪其擾直接下船。

原PO在Dcard以「 因為星座所以下船了 」為題發文，表示前陣子在社團認識一名學長，原本對他頗有好感，兩人也稍有曖昧，但該學長卻超迷星座，滿口星座經，讓她逐漸不能接受，「直到他一直傳唐老師影片跟每日星座運勢給我，硬要跟我聊星座話題，甚至還會照星座運勢的幸運色穿搭來搭配，我這時候才覺得很解」。原PO舉例，學長常講「看吧，他一定是火象星座，行動力快速」、「沒關係啦，她一定是巨蟹座，比較顧家」之類言論。

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而在原PO決定下船，不讀不回學長後，學長竟傳訊息怒嗆，「你們處女座就是龜毛，一定是我哪裡惹到你，你才不開心」、「你們土象星座真的很無情，不回了就是不回」。讓她傻眼直呼，「下船原因真的不是因為星座，而是你他媽是星座怪胎我才下船了好嗎？」

貼文一出網友紛紛搞笑回應，「笑死真的超解，會覺得這人腦子裝屎，恭喜你下船」、「給你一個讚，要是我也會聽到很煩」、「我也很喜歡星座，但他這個真的太扯」、「笑死 我遇到講星座的 連跟他說第二句話都不想」、「我猜學長不是牧羊就是獅子XD」、「我男友很愛嘴我 射手海王性格，海你老木」、「面對這種極度沉迷的人，早點離開是對的」。

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