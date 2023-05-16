她怨「直接打LINE電話很沒禮貌」！　一票人爆共鳴：火氣都來了

▲有些人不喜歡接LINE電話。（示意圖／記者劉維榛攝）



記者郭卉寧／綜合報導

許多人都會透過LINE聯繫，但有些人只喜歡傳送文字訊息，並不喜歡接聽電話。就有女網友表示，很不喜歡別人沒通知就直接打LINE電話，覺得很沒有禮貌，「有人也跟我一樣嗎？」沒想到引來一票人共鳴，直呼：「沒先講的我一律不接！」

原PO在Dcard發文抱怨，除了家人和另一半之外，很討厭直接打LINE電話的人，有時候沒看訊息就代表在忙，可能是沒時間回應或想晚點回，但有些人卻會直接打電話，讓她覺得很不禮貌，「雖然可以不接，但事後還是要想理由回他，超級麻煩，有人也跟我一樣嗎？」

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貼文曝光後，引起很多網友共鳴，紛紛留言直呼，「我也覺得很討厭，沒先講的我一律都不接」、「真的超級討厭，尤其是正在忙其他事情的時候」、「我也是，尤其是那種平常沒在聯絡的，直接不接」、「同感！超討厭不熟的人突然打電話，要打之前不會問啊」、「有時候真的很忙沒空，接起來跟我說他好無聊，火氣都來了」。

但有部分人認為，比起文字溝通，有急事還是打電話比較快，「如果有重要的事，確實直接打電話最快」、「我反而不喜歡回訊息，寧願對方打電話，用講的還比較快」、「電話不要接就好，更討厭傳語音訊息的」。

另外，也有網友指出，如果真的不喜歡接LINE電話，可以在設定的地方，點進「通話」後，選擇關閉語音通話功能，就不會再被來電打擾，僅會在聊天室視窗顯示「XXX（好友名字）來電。但『開啟語音通話功能』目前為關閉狀態，故無法接聽。」