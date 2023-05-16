國中教育會考5／20、21登場　屏東縣府提醒陪考家長注意防疫

▲屏東縣政府提醒考生勿違規。（圖/資料照）

記者陳崑福／屏東報導

今年度國中教育會考將於5月20、21日舉行，屏東地區考場設置於屏北高中、屏東女中、屏東高中、屏東高工、潮州高中、內埔農工、佳冬高農、東港海事、琉球國中及恆春工商等10個考場；報名人數計有5949人。

這次配合「嚴重特殊傳染性肺炎」疫情降階，開放家長陪考，陪考人員應遵守考場指示，請篩檢陽性家長不要陪考；請考生自主佩戴口罩，建議口罩樣式以素色、無印刷字為主，以共同維護考場秩序及校園整潔。

各考場將於5月19日下午3時至5時，開放考生至考場認識環境，但不得進入試場。

縣府籲請考生避免常見違規行為，如攜帶教科書、參考書、補習班文宣品、計算紙等，以及電子辭典、計算機、時鐘、鬧鐘、電子鐘、手機、呼叫器、收音機、多媒體播放器材（如：MP3、MP4等），和具通訊、錄影、照相或計算功能之穿戴式裝置（如智慧型手錶、智慧手環等）等非應試用品入場、應考期間手錶手機發出聲響、提前翻閱試題本等事項，建議於考前熟悉簡章相關規定，並遵守試場規則。

教育處表示，為便於試場管理，考生請於考試期間穿著學校服裝。考試期間考場周遭避免集會、遊行、施工、廣播及活動影響考場秩序，並請補習班勿於各考場周邊及入口處發放傳單或宣傳品，避免人群擁擠，感謝高國中師長及考場試務人員對於試務工作用心與協助，作考生最堅強的後盾!