慶祝母親節　畢嘉士基金會舉辦「媽的多重宇宙」

▲「媽的多重宇宙」慶祝母親節 。（圖／畢士嘉基金會提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東畢嘉士基金會今年在母親節前夕，以奧斯卡最佳影片《媽的多重宇宙》為主題，用創意為長輩打造出另類方式慶祝母親節。

活動當天媽媽們將自己打扮成記憶中母親的模樣，並提供一首她們覺得最能代表媽媽的歌曲及背後意涵。經大家在網路及當天的投票，畢嘉士基金會邀請大家一起來聽聽，媽媽們的真實心聲。

這次代表媽媽的歌曲票選中，「甜蜜蜜」獲得壓倒性的最高票。楊阿姨說每當「甜蜜蜜」歌曲響起，媽媽會很自然地跟著唱和，甜甜的歌詞、甜甜的音樂，歌唱起來，聲音和人也會甜甜的。姊妹與媽媽互動時，一定會點這首歌開啟歡唱模式，親子相處和樂融融。

另有一位阿姨點播王夢麟「廟會」這首歌，她說：「我的女兒從小就是我媽媽帶，媽媽常常開車載女兒到處兜風，上了車就有零食伺候，還會撥放音樂，除了兒歌，每次撥到「廟會」這首歌我女兒就會手舞足蹈，很開心，因此每次只要上母親的車總會聽到這首歌曲。至今母親已逝多年，但只要聽到「廟會」這首歌，就會憶起彼時彼景，甜蜜的時光又回到心頭。」

活動最後，基金會邀請姊姊們將寫滿文字的紙摺成紙飛機投射出去，有些順利命中目標、有些飛的東倒西歪，還有人不斷撿回練習重飛，一時間全場紙飛機亂竄，畫面逗趣又歡樂。

畢嘉士基金會執行長周文珍表示，在屏東致力打造樂齡者學習和自我實現的舞台，不僅提供音樂及舞蹈興趣課，志工會到附近社區關懷送餐，還有熟齡繪本行動員及樂齡門市店員。希望長輩不受年齡、身份、過往經驗限制，在樂齡階段可以體驗更豐富、更多樣的第二人生，展現出她們自己最喜歡也最真實的自我。「祝福所有的媽媽，母親節快樂」