台灣第一大花「雷公屁」百株盛開！每天定時放臭屁…越臭越多人聞

▲台灣最大花「雷公屁」開了！（圖／翻攝新埤鄉建功社區發展協會臉書）



記者許力方／綜合報導

台灣原生珍貴稀有種「疣柄魔芋」會在梅雨來前開花，飄出陣陣惡臭味，俗稱「雷公屁」，是台灣本土第一大花，在屏東大潮地區復育成功、隨處可見，14日建功村傳出，上百株疣柄魔芋盛開中，吸引許多人「聞臭而來」。

疣柄魔芋開花時花徑超過30公分、高度逾50公分，宛如臉盆一樣大，被認為全台最大花朵，在每年梅雨季節前後盛開，相傳在打雷後就會出現，由於會散發宛如腐屍般的惡臭，相當難聞，俗稱「雷公屁」，是台灣原生種，目前已相當稀少，在台灣也一度消失匿跡。雷公屁的臭味，主要吸引蠅蟲協助傳播花粉，更神奇的是它的球莖經過加工製造後可製成蒟蒻食品。

▼越臭越多人來「聞」！村長家雷公屁盛開。（圖／翻攝新埤DOC臉書）



屏東新埤鄉建功村長孔德成受訪時曾說，村內6、70歲長輩都記得村內到處都有「雷公屁」，去年，他看到鄉內一處土地整地施工，把疣柄魔芋當成雜草清除，擔心疣柄魔芋就此消失，他和社區發展協會展開復育行動，分株繁衍，種植在檳榔樹下，已繁殖成功，現在已有上百株。

如今傳出有破百株已經盛開，每天下午5點到9點會散發出屍臭味吸引蒼蠅來幫助受粉，村長家中花園湧入不少旅客來參觀，孔德成受訪時也稱，魔芋花朵一直長大，本來不到40公分，今年已經長到60公分。新埤數位中心架設攝影機錄製魔芋成長影片，社區也積極安排推廣活動，越臭越吸引人，近日各縣市、團體都「聞臭而來」參觀。