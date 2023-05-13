假陸戰隊惡意棄單180個便當　狂騙4店被揭穿竟嗆「炸店」報復

▲宜蘭便當店上週被騙，趕緊上網PO文打折賣，不料現在又傳出其他店家受害。（圖／翻攝自宜蘭知識+）

記者柯沛辰／綜合報導

繼上週宜蘭有便當業者被一名自稱「海軍陸戰隊477旅」的班長惡意棄單，高雄、屏東11日也有多間便當店受害，其中一名業者被要求準備180個便當，總價9萬3600元，最後卻遭棄單，欲哭無淚。不過，也有業者機警識破騙局，怎料對方竟惱羞成怒，恐嚇要「炸店」報復。

高雄小港一家便當業者11日接到一名自稱海軍陸戰隊的「李班長」來電，稱要下訂180個雙主菜便當，不僅加LINE確認菜色，還再三叮囑「幫我把關好，下次演習就訂你們便當，不再找其他家」、「這是我的責任義務」，一副煞有其事，沒想到竟是詐騙。

事實上，同一時間，屏東3間便當店也不約而同接到電話，對方同樣自稱是「海軍陸戰隊477旅」的「李班長」。

▲上次犯案者自稱海軍陸戰隊477旅「黃班長」，疑似同一人犯案。（圖／翻攝自宜蘭知識+）

一名蕭姓老闆娘信以為真，加上這位「李班長」一次就訂了2天份的午、晚餐，合計4餐數量的便當共180個，還數度來店更改菜單、要求附上飲料，「今天中午12點半就要拿」，所以全部人加緊趕工，沒想到時間到了卻聯繫不到人，電話打過去也是空號。

當下蕭姓老闆娘詢問同業，發現潮州、屏東市另外2間便當店被整，而且手法如出一轍，這才驚覺是遭人惡意棄單，但材料已經備妥，便當也做了一批，過了午餐時間只能通通倒掉，損失2萬3400元。

值得注意的是，對方要求店家改菜單、交代收據如何寫，疑似是為一步步取得信任，待上鉤後，再要求店家「代墊」貨款，將費用匯入指定帳戶，疑似是詐騙手法。

屏東便當店方姓老闆也接到電話，但他的朋友也在當兵，對軍營單位有一定了解，所以當場戳破「海軍陸戰隊沒有477旅」，並揭穿詐騙意圖，不料對方竟惱羞成怒，不僅狂飆三字經，還恐嚇「是不是不想做生意了？你最好躲好」，揚言炸店報復。

事後，方姓老闆向警方報案。屏東縣警局也呼籲，被騙的商家應該報警，提供相關的通聯資料，警方可依據資料追查，將惡劣男子依法送辦。

▼嫌犯為了取信店家，還會出示帶有軍徽或官防的採購單。（圖／翻攝自宜蘭知識+）

▼嫌犯還會詳細交代如何填寫收據，以取信店家。（圖／翻攝自宜蘭知識+）