　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

假陸戰隊惡意棄單180個便當　狂騙4店被揭穿竟嗆「炸店」報復

▲▼宜蘭「雙主菜便當」只賣50元！老闆PO文引瘋搶　背後真相眾人氣炸。（圖／翻攝自宜蘭知識+）

▲宜蘭便當店上週被騙，趕緊上網PO文打折賣，不料現在又傳出其他店家受害。（圖／翻攝自宜蘭知識+）

記者柯沛辰／綜合報導

繼上週宜蘭有便當業者被一名自稱「海軍陸戰隊477旅」的班長惡意棄單，高雄、屏東11日也有多間便當店受害，其中一名業者被要求準備180個便當，總價9萬3600元，最後卻遭棄單，欲哭無淚。不過，也有業者機警識破騙局，怎料對方竟惱羞成怒，恐嚇要「炸店」報復。

高雄小港一家便當業者11日接到一名自稱海軍陸戰隊的「李班長」來電，稱要下訂180個雙主菜便當，不僅加LINE確認菜色，還再三叮囑「幫我把關好，下次演習就訂你們便當，不再找其他家」、「這是我的責任義務」，一副煞有其事，沒想到竟是詐騙。

事實上，同一時間，屏東3間便當店也不約而同接到電話，對方同樣自稱是「海軍陸戰隊477旅」的「李班長」。

▲▼宜蘭「雙主菜便當」只賣50元！老闆PO文引瘋搶　背後真相眾人氣炸。（圖／翻攝自宜蘭知識+）

▲上次犯案者自稱海軍陸戰隊477旅「黃班長」，疑似同一人犯案。（圖／翻攝自宜蘭知識+）

一名蕭姓老闆娘信以為真，加上這位「李班長」一次就訂了2天份的午、晚餐，合計4餐數量的便當共180個，還數度來店更改菜單、要求附上飲料，「今天中午12點半就要拿」，所以全部人加緊趕工，沒想到時間到了卻聯繫不到人，電話打過去也是空號。

當下蕭姓老闆娘詢問同業，發現潮州、屏東市另外2間便當店被整，而且手法如出一轍，這才驚覺是遭人惡意棄單，但材料已經備妥，便當也做了一批，過了午餐時間只能通通倒掉，損失2萬3400元。

值得注意的是，對方要求店家改菜單、交代收據如何寫，疑似是為一步步取得信任，待上鉤後，再要求店家「代墊」貨款，將費用匯入指定帳戶，疑似是詐騙手法。

屏東便當店方姓老闆也接到電話，但他的朋友也在當兵，對軍營單位有一定了解，所以當場戳破「海軍陸戰隊沒有477旅」，並揭穿詐騙意圖，不料對方竟惱羞成怒，不僅狂飆三字經，還恐嚇「是不是不想做生意了？你最好躲好」，揚言炸店報復。

事後，方姓老闆向警方報案。屏東縣警局也呼籲，被騙的商家應該報警，提供相關的通聯資料，警方可依據資料追查，將惡劣男子依法送辦。

▼嫌犯為了取信店家，還會出示帶有軍徽或官防的採購單。（圖／翻攝自宜蘭知識+）

▲▼宜蘭「雙主菜便當」只賣50元！老闆PO文引瘋搶　背後真相眾人氣炸。（圖／翻攝自宜蘭知識+）

▼嫌犯還會詳細交代如何填寫收據，以取信店家。（圖／翻攝自宜蘭知識+）

▲▼宜蘭「雙主菜便當」只賣50元！老闆PO文引瘋搶　背後真相眾人氣炸。（圖／翻攝自宜蘭知識+）

 

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／《一字千金》文字學大師許學仁病逝　享壽71歲
超正空姐「105公分逆天長腿」爭300萬！　鏡頭前淚崩

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

孩子想養寵物「一家人當街搶貓」　飼主焦急上門討回！反遭大罵

假陸戰隊惡意棄單180個便當　狂騙4店被揭穿竟嗆「炸店」報復

她買車才1個月「離奇被扣牌」！原因竟是前車主違規　提告結局出爐

呼籲「別再到事故現場送花」！台南女童爸爸：物資留給需要的人

快訊／汐止死亡車禍！女子闖紅燈過馬路　遭轎車撞飛身亡

快訊／母親節前夕悲歌！北市松山母殺病兒　老母晚間5萬交保

竹北市公所怨天坑「假修復」沒通知　新竹縣府回擊：不作為

快訊／中捷代理董事長林良泰請辭　發文致謝「階段性任務已完成」

快訊／花蓮秀林鄉長王玫瑰涉收賄　遭羈押禁見

吊臂墜軌道仍發車！林淑雅躺車底慘亡　家屬要中捷負民事責任

吊臂砸軌道掛空中搖晃 工人驚喊：挫賽！死定了

謝忻決裂小甜甜：不想再有交集！　認關冷氣狗亡「她說整天開很貴」

車子修好測試卻聽到「喵叫」　駕駛笑噴：載走修理廠店貓

林淑雅父細看女兒傷口...　76行者6人7hrs完成修復

神反應！女乘客見異狀不上車　機警外師中捷車廂內倒臥護頭

67歲嬤打《魔獸世界》副本！　教人拉怪躲招還會嘴隊友XD

鄧紫棋.周杰倫夢幻聯動！合唱「黑色毛衣」　她：早知道我先化個妝XD

大晚上睡覺被機車吵醒　怒用流利客家話罵人！

幼貓鑽引擎「台中搭到基隆」　被揪出猛吃肉泥！車主收編

騎士遇阿伯竄出怒比中指　PO網討拍反被酸：找麻煩

孩子想養寵物「一家人當街搶貓」　飼主焦急上門討回！反遭大罵

假陸戰隊惡意棄單180個便當　狂騙4店被揭穿竟嗆「炸店」報復

她買車才1個月「離奇被扣牌」！原因竟是前車主違規　提告結局出爐

呼籲「別再到事故現場送花」！台南女童爸爸：物資留給需要的人

快訊／汐止死亡車禍！女子闖紅燈過馬路　遭轎車撞飛身亡

快訊／母親節前夕悲歌！北市松山母殺病兒　老母晚間5萬交保

竹北市公所怨天坑「假修復」沒通知　新竹縣府回擊：不作為

快訊／中捷代理董事長林良泰請辭　發文致謝「階段性任務已完成」

快訊／花蓮秀林鄉長王玫瑰涉收賄　遭羈押禁見

吊臂墜軌道仍發車！林淑雅躺車底慘亡　家屬要中捷負民事責任

孩子想養寵物「一家人當街搶貓」　飼主焦急上門討回！反遭大罵

假陸戰隊惡意棄單180個便當　狂騙4店被揭穿竟嗆「炸店」報復

中信兄弟挑戰本季首度5連勝　鄭浩均對決統一勝騎士

快訊／台東外海01:30規模4.7極淺層地震　最大震度4級

泰國大選最後衝刺　各大政黨選前之夜全力造勢

防曬到底要不要卸妝？皮膚科醫師教3招「超簡單判斷法」

水價要漲了？　王美花回應：依成本與物價進行檢討

特斯拉車體險損率偏高　產險業認了：能閃則閃承保意願低

她買車才1個月「離奇被扣牌」！原因竟是前車主違規　提告結局出爐

呼籲「別再到事故現場送花」！台南女童爸爸：物資留給需要的人

3公分耳道全塞住導致「失聰」！醫師15min清出16坨耳屎網嚇壞

社會熱門新聞

汐止死亡車禍　轎車撞死闖紅燈女子

心碎母親節…女童媽聽「妹妹走了」崩潰：我要她回來

林淑雅躺49分亡　中捷：SOP沒檢查車底

北市母殺子長照悲歌！老母5萬交保

媳婦「嘴對嘴」安慰公公！綠夫怒告父親

2千萬勞斯萊斯被喜美A　維修費曝

母照顧重病兒40年　疑膠帶封口鼻殺人

林淑雅躺車底慘亡　家屬要中捷負民事責任

花7hrs修復！76行者曝「林淑雅父見傷口反應」

即／台大宿舍墜樓！　26歲女學生宣告不治

照料病兒40年心力交瘁　80歲母認了殺子

天坑假修復沒通知？竹縣、公所互嗆

中捷最新視角曝！　工人驚喊：挫賽！死定了

喵星人躲引擎「台中搭車到基隆」　車主收編

更多熱門

相關新聞

85元便當「排骨比硬幣薄」　店家喊冤

85元便當「排骨比硬幣薄」　店家喊冤

隨著物價上漲，一般人的生活消費也愈來愈貴。一位民眾日前到便當店買飯，點了一份85元的排骨便當，沒想到回家一看瞬間傻眼，整份排骨竟然比硬幣還薄。對此，店家則回應，是因為有拍打肉片斷筋，並非節省成本才變薄。

2千萬勞斯萊斯被喜美A　維修費曝

2千萬勞斯萊斯被喜美A　維修費曝

畢嘉士基金會舉辦「媽的多重宇宙」

畢嘉士基金會舉辦「媽的多重宇宙」

李永然、曾春僑／以道德教育打詐

李永然、曾春僑／以道德教育打詐

即／資通電軍營區電擊意外　電塔施工1人昏迷送醫

即／資通電軍營區電擊意外　電塔施工1人昏迷送醫

關鍵字：

海軍陸戰隊477旅便當放鳥惡意棄單屏東高雄詐騙

讀者迴響

熱門新聞

菜鳥上班第二天果斷報案　全公司慘入獄

她一天洗10次澡　隔天竟陳屍家中

泌尿醫曝每月「最佳清槍次數」　攝護腺癌降31%

《一字千金》許學仁病逝　享壽71歲

汐止死亡車禍　轎車撞死闖紅燈女子

「4星座」好運來了！命理師斷言這類人會發大財

臉書驚爆災難型BUG！一票苦主崩潰

心碎母親節…女童媽聽「妹妹走了」崩潰：我要她回來

即／大樂透4.08億一注獨得　獎落台南

余皓然女兒韓菲休學終出道　她當眾哭了

林淑雅躺49分亡　中捷：SOP沒檢查車底

1熱帶氣旋形成 「比台灣還大」　真正梅雨要來了

三陽「全新CLBCU機車」油耗曝光

小S自爆也是代購買愛馬仕！

林依晨傳「協議離婚中」！　8年婚姻告急經紀人回應了

更多

最夯影音

更多
吊臂砸軌道掛空中搖晃 工人驚喊：挫賽！死定了

吊臂砸軌道掛空中搖晃 工人驚喊：挫賽！死定了
謝忻決裂小甜甜：不想再有交集！　認關冷氣狗亡「她說整天開很貴」

謝忻決裂小甜甜：不想再有交集！　認關冷氣狗亡「她說整天開很貴」

車子修好測試卻聽到「喵叫」　駕駛笑噴：載走修理廠店貓

車子修好測試卻聽到「喵叫」　駕駛笑噴：載走修理廠店貓

林淑雅父細看女兒傷口...　76行者6人7hrs完成修復

林淑雅父細看女兒傷口...　76行者6人7hrs完成修復

神反應！女乘客見異狀不上車　機警外師中捷車廂內倒臥護頭

神反應！女乘客見異狀不上車　機警外師中捷車廂內倒臥護頭

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面