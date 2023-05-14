新北古城風情商圈文昌廟多　吸引考生參拜祈福求好運

▲新莊文昌祠為3級古蹟，獨立供奉文昌帝君，為大臺北地區第1座文昌祠。（圖／新北市經發局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

國中會考即將在5月20日登場，考生除了平常累積實力，也可以趁考前最後一個周末，走訪蘆洲湧蓮寺、新莊文昌祠及板橋慈惠宮等新北市知名且極具歷史底蘊的文昌廟，祈求安定情緒及金榜題名。考生在參拜文昌帝君庇佑之餘，不妨再到周邊商圈享受美食、體驗當地文化，以最佳狀態全力應試。

新莊廟街商圈已具有300多年的歷史，周邊有數間廟宇超過百年以上。其中，新莊文昌祠為3級古蹟，獨立供奉文昌帝君，為大臺北地區第1座文昌祠，為重要的文化資產及信仰中心之一，不少考生在考試季都會慕名前來參拜。祭拜完先別急著離開，廟街商圈多家傳統小吃、手工藝品、在地生活百貨等老店林立，晚上還可再到新月橋駐足漫遊，橋上設有長達60公尺的透明天空步道，俯瞰大漢溪景緻，遠眺絢麗的河岸夜景，適時為身心靈充電，在試場上發揮實力。

▲新北市府去年總共核定補助21個商圈，商圈活動主題多元，整體帶動1億1530萬元商機。

經發局長何怡明表示，市府自2020年起推出「活絡新北市商圈振興補助計畫」，鼓勵商圈結合市府資源及在地文化，自主辦理特色活動，結合商圈人潮帶動觀光消費。去年透過商圈補助計畫，坪林商圈串連在地茶文化及SUP立槳體驗活動，吸引親子族群遊逛坪林，體驗品茶活動，為商圈創造250萬以上營業額。

何怡明說，石碇商圈舉辦變裝踩街活動及生態小旅行，讓民眾可以深度體驗石碇在地文化，帶動80萬元以上商機。今年各商圈活動將於7月份開跑，盼延續往年亮眼成績，吸引更多遊客來訪，活絡在地商機。

經發局表示，今年「活絡新北市商圈振興補助計畫」將於5月底公布補助名單，活動主題包含商圈聯合促銷活動、提燈漫遊、歡樂嘉年華等；市府今年將持續攜手商圈店家，辦理在地特色活動供民眾遊玩，體驗在地文化特色，帶動地方買氣，更多活動資訊詳洽「新北市經發局」官網或「來趣新北金發局」臉書粉書查詢。

▲坪林商圈串連在地茶文化體驗品茶活動。