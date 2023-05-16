國民黨總統徵召人選明出爐　郭正亮曝：綠營內部也矛盾

▲新北市長侯友宜、鴻海創辦人郭台銘。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨17日將公布2024總統徵召人選，各界關注鴻海創辦人郭台銘、新北市長侯友宜誰能出線。前立委郭正亮說，民進黨內部現在也很矛盾，雖然郭台銘來選好像比較好打，但他成功整合藍白的機會比較高，如果最終藍白合，副總統賴清德的總統之路就有難關。

郭正亮在《大新聞大爆掛》指出，民進黨現在有兩種聲音，一種是覺得侯友宜老練，打過那麼多選戰，要攻擊比較難，而郭台銘好像到處都可以打，但考慮到大選結構，綠的就認為郭台銘比較能促成藍白合，這跟他們4年前合作有關，且民眾黨主席柯文哲主張聯合政府，相較於民進黨、國民黨，郭台銘比較有可能接受，如果邀請民眾黨人才加入，柯文哲當然會覺得不錯，他就可以拚不分區。

郭正亮分析，侯友宜就是傳統國民黨，藍營如果覺得未來選局跟賴清德拚到底有機會，就會變藍綠對決，想把柯文哲邊緣化，問題是你不一定做得到，柯文哲就會變成害死侯友宜的最後一根稻草，郭台銘的打法就不一樣，所以現在民進黨也很矛盾。

郭正亮指出，賴清德民調怎麼樣都沒辦法超過40%，他要如何阻止藍白合，如果讓柯文哲的票鐵到底，賴清德當選機率很高，如果換郭台銘就可能起變化。