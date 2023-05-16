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快訊／國民黨刺客游淑慧參選士林大同立委　對決王世堅

▲黃呂錦茹（右）16日宣布提名游淑慧參選士林大同立委。（圖／記者黃克翔攝）

▲黃呂錦茹（右）16日宣布提名游淑慧（左）參選士林大同立委。（圖／記者黃克翔攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹今（16日）宣布，由台北市議員游淑慧代表國民黨參選2024士林、大同立委選舉，對決民進黨籍參選人王世堅。黃呂錦茹說，游淑慧本身的聰穎、歷練、視野、活力跟戰力，是國民黨要尋找的「奇兵」，她對游充滿信心。

游淑慧身為台北市內湖、南港議員，本與同選區議員李彥秀爭取國民黨港湖立委參選人提名；「雙姝」對決激烈，最後經新北市長侯友宜居中協調，游選擇禮讓李。為了佈局被藍營視為艱困選區的士林、大同，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹與游淑慧會談後，決定提名游當「刺客」，對決現階段政治聲量極高的王世堅，並於16日上午舉行記者會，對外宣布此案。

黃呂錦茹指出，此次選舉會因為游淑慧挑戰王世堅，讓士林、大同會成為所有選區最精采、迷人且最受矚目的戰場。士林、大同是國民黨最艱困選區，但2022年因為時任立委蔣萬安投入市長選舉，大大攪動了士林、大同戰場，也給國民黨不同戰略思維，

黃呂錦茹說，游淑慧本身的聰穎、歷練、視野、活力跟戰力，是國民黨要尋找的「奇兵」，她對游充滿信心；且游將在非常服務良好的國民黨士林、大同市議員的基礎下，以及在地基層雄厚的力量，一定有辦法承接他們的政績跟經驗一定可以打贏這場選戰。

▼游淑慧。（圖／記者黃克翔攝）

▼游淑慧。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 國民黨提名游淑慧參選士林大同立委-游淑慧。（圖／記者黃克翔攝）

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