QuickseeK民調／藍白合都贏賴清德！郭柯配41.4%　侯柯配39.2%

▲根據民調結果，「郭柯配」最有機會勝過「賴蕭配」。（資料照／台灣民眾黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨與民眾黨是否能在2024總統選戰整合，牽動整體選情。QuickseeK民調中心16日公布最新手機民調，結果顯示，若國民黨與民眾黨合作，無論提名鴻海集團創辦人郭台銘或新北市長侯友宜選總統，與民眾黨主席柯文哲搭配，均能勝過民進黨總統參選人賴清德、駐美代表蕭美琴的「賴蕭配」，其中「郭柯配」差距最大，以41.4%勝過「賴蕭配」32.3%，雙方差距高達9.1個百分點；「侯柯配」則是以39.2%勝過「賴蕭配」33.2%，差距6.0個百分點。

藍白合作柯文哲當副手 可勝過「賴蕭配」組合

本次民調詢問，若國民黨與民眾黨合作推出參選組合，由柯文哲擔任副手的情況下，則不論國民黨推出郭台銘或是侯友宜，皆可勝過民進黨的「賴蕭配」。

民調結果顯示，當國民黨推出郭台銘搭配副總統為民眾黨的柯文哲時，則「郭柯配」的支持度以41.4%勝過「賴蕭配」32.3%，雙方支持度差距為9.1個百分點；若國民黨推出侯友宜搭配副總統為民眾黨的柯文哲時，則「侯柯配」的支持度以39.2%勝過「賴蕭配」33.2%，雙方支持度差異6.0個百分點。

進一步從交叉分析來看，「郭柯配」支持度領先「侯柯配」最大的地方落在「30至39歲」（9.4個百分點）以及「40至49歲」（8.6個百分點）這兩個年齡層。此外，民眾黨支持者對於「侯柯配」的疑慮較高，僅57.0%支持；反觀，「郭柯配」在民眾黨支持者中的支持度則達到了71.2%，雙方差距達14.1%。

郭台銘若以無黨籍參選 賴清德將擴大領先差距

民調結果顯示，當國民黨最後提名侯友宜，而郭台銘獨立參選的情況下，則藍軍將陷入徹底分裂。賴清德將以31.1%的支持度穩定領先所有其他候選人。郭台銘、柯文哲、侯友宜則分別拿下22.5%、19.8%以及16.6%的支持度。

進一步從交叉分析來看，國民黨的支持者將陷入徹底分裂，39.8%支持侯友宜而34.6%選擇持郭台銘。而民眾黨的支持者則有65.4%支持柯文哲、23.7%選擇支持郭台銘。

本次調查由QuickseeK民調中心執行，調查期間於2023年5月14日至2023年5月15日，調查對象為戶籍於台閩地區22縣市，且年滿20歲之一般民眾，依照地區採用分層隨機抽樣方式，採用多重精準投放方式發送簡訊問卷連結，由受訪者回填問卷方式進行，並且排除重複填答者。此次調查共完成1414份有效樣本，抽樣誤差在95%的信心水準下，正負2.61個百分點。

▼最新2024總統選情民調結果。（圖／QuickseeK民調中心提名，下圖同）