立院跨黨挺同婚收養　范雲感動披彩虹旗：把同志家長還給孩子

▲范雲於立法院院會披彩虹旗登台發言。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

台灣於2019年5月通過《司法院釋字第七四八號解釋施行法》（同婚專法），但同性配偶卻無法共同收養小孩。時隔4年，立法院院會16日通過該法修正案，明定同性配偶也能共同收養子女，或由一方單獨收養他方子女，相關規範準用《民法》收養的規定。長期致力推動修法的民進黨立委范雲身披彩虹旗發言表示，「我們終於在法律上，把同志家長還給他們的孩子了！」

立法院院會今天三讀修正《司法院釋字第七四八號解釋施行法》部分條文，明定關係雙方當事人「共同收養子女或一方收養他方之子女」時，準用《民法》關於收養的規定。

長期致力推動相關修法的范雲今天在三讀後發言表示，特別感謝彩虹平權大平台、同志權益家庭促進會、同志諮詢熱線、台灣伴侶權益推動聯盟，不斷地進行社會對話及遊說，從完成委員會審查，相隔將近1年後協商完成，今天三讀通過，特別感謝跨黨派支持，「明天，是同性婚姻合法化三讀通過的4周年，很高興，今天三讀通過同志收養，我們終於在法律上，把同志家長還給他們的孩子了！」

范雲表示，未來，在台灣，同性伴侶跟異性伴侶一樣，可以結婚，也和異性家長一樣，可以一起領養小孩，未來，不分性別、不分性傾向的配偶們、家長們，都可以獲得法律完整保障，平等成家、親權成雙。

民進黨立委洪申翰表示，台灣已經可以單身收養，異性戀伴侶結婚後，可以收養對方單身時期收養的小孩，也可以共同收養小孩，但是同性伴侶卻不能，使得同志家庭中，伴侶與收養的孩子在法律上是陌生人，一旦擁有親權的一方過世，孩子就會被再次出養或安置，嚴重侵害兒童權益。

洪申翰表示，今天同志家庭收養共同收養的條文三讀通過，是為了保障跨越血緣的愛，也謝謝這麼多年來，民進黨團總召柯建銘、幹事長鄭運鵬，還有許多委員大家的努力與跨黨派的支持。

時代力量黨主席、立委王婉諭表示，她一直相信愛不分異同，教養孩子也是一樣，只要家長愛著、尊重他們的孩子，無論性別、性向，能給孩子的愛都是一樣多的，因此，時代力量從2020年底就提案修法，過程中一再強調應該把兒童最佳利益列為優先考量，「絕對不應該以家長的婚姻狀況，就擅自排除孩子獲得幸福的可能，而是必須根據具體、可靠的資訊，像是收養人的現狀、社工師訪視綜合評估等等，來確定家長可以提供的生養環境、教養環境」。

王婉諭表示，她要向同志朋友們說「恭喜」，「雖然遲了幾年，但是我們做到了」，大家終於不用透過漫長的司法訴訟，就可以完成成家的夢想，過去在法律上的陌生人，如今都有機會成為一家人，相信這次修法對於等待收養的孩子，也是一份重要的禮物。