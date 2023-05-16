QuickseeK民調／賴清德穩坐3成支持度　郭台銘手機民調小勝侯友宜

▲郭侯之爭結果最快本周揭曉。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨的總統提名之爭即將揭曉，QuickseeK民調中心16日上午公布最新手機民調結果，若國民黨提名鴻海集團創辦人郭台銘，以29.4%支持度，微幅落後民進黨總統參選人賴清德32.0%；而若國民黨改派新北市長侯友宜應戰，支持度23.9%，與賴清德以33.3%勝出，且民眾黨主席柯文哲也將「超車」獲得26％支持度，位居第二。

根據此次手機民調結果，在藍、綠、白三腳督的情況下，若國民黨提名郭台銘對戰賴清德、柯文哲，郭台銘可以拿到29.4%的支持度，與賴清德32.0%，雙方落差為2.6個百分點；若國民黨派出侯友宜應戰，則可以拿下23.9%的支持度，與賴清德的支持度落差擴大到9.4個百分點，而柯文哲的支持度也躍升為26.0%，位居第二。

進一步從交叉分析來看，賴清德已經穩定獲得85%左右的民進黨支持者的支持，在國民黨候選人尚未明朗的情況下，郭台銘與侯友宜大約獲得58%左右的國民黨支持者的支持。值得注意的是，台灣民眾黨的支持者，在國民黨提名郭台銘的情況，柯文哲僅獲得約7成的支持度，其中有2成左右會轉為支持郭台銘，但在國民黨提名侯友宜時，柯文哲的支持度提升至8成以上，不到1成會選擇支持侯友宜。

本次調查由QuickseeK民調中心執行，調查期間於2023年5月14日至2023年5月15日，調查對象為戶籍於台閩地區22縣市，且年滿20歲之一般民眾，依照地區採用分層隨機抽樣方式，採用多重精準投放方式發送簡訊問卷連結，由受訪者回填問卷方式進行，並且排除重複填答者。此次調查共完成1414份有效樣本，抽樣誤差在95％的信心水準下，正負2.61個百分點。

▼QuickseeK民調中心公布最新民調結果。（圖／QuickseeK民調中心提供，下圖同）