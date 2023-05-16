　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台灣民意基金會：侯友宜42.1%「舒適領先」　郭台銘29.4％

▲新北市長侯友宜、郭台銘前往板橋慈惠宮參拜。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨郭侯之爭最快本周揭曉。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨的總統提名之爭即將揭曉，台灣民意基金會16日公布最新民調，結果顯示，新北市長侯友宜以4成2支持度，領先鴻海集團創辦人郭台銘2成9支持度，侯領先郭12.7個百分點。此外，以藍綠白進行對比式民調，若民進黨總統參選人賴清德、民眾黨主席柯文哲對上侯友宜，3成6支持賴，2成8支持侯，2成5支持柯；若國民黨改派郭台銘，3成9支持賴，2成5支持柯，2成4支持郭。侯友宜在兩種調查結果均領先郭台銘。

根據此次民調，當被問及「國民黨方面，目前最可能獲國民黨徵召參選2024總統有兩人，侯友宜和郭台銘，一般說來，在這兩人當中，您比較傾向支持誰？」結果發現，42.1%民眾表示支持侯友宜，29.4％支持郭台銘，8.8%尚未決定，17.8%沒意見，1.9%不知道、拒答。

台灣民意基金會董事長游盈隆指出，與上個月民調結果相比，侯友宜支持度下降2.8個百分點，郭台銘下降1.9個百分點，雙方距離稍有拉近，但侯友宜還是保持一段相當舒適的領先。再從最近4個月侯郭民意支持度的比較可以看出，侯郭之爭從2月出現16.9個百分點的差距，4月縮小到13.6個百分點，5月再縮小到12.7個百分點，雙方差距在縮小中，但侯友宜自始至終皆維持兩位數的領先。

此外，進一步觀察，從年齡層看，郭台銘除了在45至54歲族群小幅領先外，其他年齡層都是侯友宜不同程度領先的狀態；從職業背景看，郭台銘除在自營商／企業主方面領先侯友宜3.4個百分點外，其他包括高階白領人員、基層白領人員、勞工、農民、學生、家庭主婦、退休人員、失業／待業都有明顯的落後；軍公教人員方面，落後2.9個百分點，是其中最小的差距。

從政黨支持傾向看，民調結果顯示，國民黨支持者中，4成9支持侯友宜，3成8支持郭台銘；民眾黨支持者中，4成8支持郭台銘，3成9支持侯友宜；民進黨支持者中，4成2支持侯友宜，2成4支持郭台銘；中性選民中，3成1支持侯友宜，1成8支持郭台銘。游盈隆表示，整體來講，2024國民黨總統提名的侯郭之爭，最近4個月來，侯友宜在民意支持度上始終維持大幅領先，最後關頭，郭台銘若想超前侯友宜，只能彎道超車。

▼台灣民意基金會公布最新民調結果。（圖／台灣民意基金會提供，下圖同）

▲▼台灣民意基金會16日公布最新民調。（圖／台灣民意基金會提供）

▲▼台灣民意基金會16日公布最新民調。（圖／台灣民意基金會提供）

藍綠白3黨對比　侯友宜勝郭台銘「將不意外」

另一方面，針對民進黨、國民黨、民眾黨的總統人選支持度，民調結果顯示，當被問及「2024總統大選，如果最後是民進黨賴清德、國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲3人競爭，您會傾向支持誰？」35.8%民眾表示支持賴清德，27.6%侯友宜，25.1%柯文哲，6.4%尚未能決定，5%沒意見、不知道、拒答。賴清德領先侯友宜8.2個百分點，侯友宜領先柯文哲2.5個百分點。

游盈隆分析，和上個月相比，賴清德支持度上揚2.4個百分點，侯友宜支持度下滑2.1個百分點，柯文哲上揚2.5個百分點。上個月賴清德原本領先侯友宜3.7個百分點，如今擴大領先到8.2個百分點，侯友宜上個月原本領先柯文哲7.1個百分點，如今萎縮到2.5個百分點，這項發現顯示：本月總統選舉競爭產生不小的變化，賴清德與柯文哲雙雙提升兩個百分點以上，侯友宜卻下滑2.1個百分點。後續發展值得關注。

若是國民黨改派郭台銘參選，民調結果顯示，當被問及「2024總統大選，如果最後是民進黨賴清德、國民黨郭台銘、民眾黨柯文哲3人競爭，您會傾向支持誰？」結果發現，39.4%民眾表示支持賴清德，24.4%郭台銘，24.5%柯文哲，6.4%尚未能決定，5.4%沒意見、不知道、拒答。賴清德領先郭台銘15個百分點，柯文哲領先郭台銘0.1個百分點。

游盈隆直指，可以輕易發現，在兩種不同的競爭組合中，侯友宜與郭台銘有不同的表現。在賴、侯、柯3人競爭時，賴清德領先侯友宜8.2個百分點，然而，在賴、郭、柯3人競爭時，賴清德領先郭台銘15個百分點。換句話說，目前侯友宜與郭台銘在面對相同對手時，雙方支持度相差6.8個百分點，侯友宜勝出將不意外。

侯友宜被提名可拉抬3個百分點　柯文哲支持度居半年高峰

游盈隆進一步表示，過去半年，賴清德支持度有明顯起伏，三起三落。最低是2月27.7%，最高是3月36.2%，4月是33.4%，現在則是35.8%，似乎尚未受到近期飽受各方攻擊的影響。自3月以來，一路穩定領先的賴清德，目前與侯友宜的距離已拉開到8.2個百分點，那是一個相當理想舒適的差距。未來能否維持甚至擴大領先差距，是觀察重點。

游盈隆表示，過去半年，侯友宜支持度大起大落，最高是去年地方大選剛結束時38.7%，最低是3月24.8%，4月是29.7%，現在則是27.6%，又見下滑的態勢。5月17日，如無意外，侯友宜會正式獲得國民黨徵召參選總統，民意支持度可望向上拉抬至少3個百分點。未來走勢能否一路往上，縮小與賴清德的差距，甚至重新贏回領先的地位，牽涉眾多變數，值得觀察。

至於柯文哲方面，游盈隆分析，過去半年大部分時間，柯文哲支持度始終維持在兩成上下兩個百分點之間。5月一舉躍上25.1%，是半年來最高點，只落後侯友宜2.5個百分點。這應和他訪美歸來之後，比較勇於針貶時局，火力全開，大膽提出自己對國之大政的觀點有關。從一個地方可看出，他支持度提升2.5個百分點，主要是因為民眾黨內聚力提升了，而且是趁國民黨總統提名未定之時，混亂之際，吸納部分國民黨支持者所致。未來在選舉競爭過程中，柯文哲就算長期位居第三，他的選戰動向仍是影響2024總統選局的重要變數。

本次調查訪問期間是2023年5月8至9兩天，對象是以全國為範圍的20歲以上成年人，抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣，有效樣本1076人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點，依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。

▲▼台灣民意基金會16日公布最新民調。（圖／台灣民意基金會提供）

▲▼台灣民意基金會16日公布最新民調。（圖／台灣民意基金會提供）

▲▼台灣民意基金會16日公布最新民調。（圖／台灣民意基金會提供）

▲▼台灣民意基金會16日公布最新民調。（圖／台灣民意基金會提供）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
「挖呀挖老師」爆紅遭醜化　本人高EQ回應了
98歲老軍醫退伍致富　自曝發財密技
行人走斑馬線又被撞！　原地起飛滾2圈
im.B主嫌黑底曝！昔「四海堂主」整形逃亡　4階段變臉照起底
快訊／國3中和隧道「2車追撞」　紫爆回堵6公里
全台變天！「大雨」時間曝　一路溼到下周

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

ET民調／2024總統大選　三腳督賴清德微幅領先約5個百分點

台灣民意基金會：侯友宜42.1%「舒適領先」　郭台銘29.4％

「朱立倫密會郭台銘」底牌曝光　徵召3基礎他全領先

國民黨總統候選人明公布！14縣市長挺侯　郭台銘昔日1句話令人心冷

獨／向侯友宜宣戰？柯文哲20日記者會辦在新北　主題「3和」盼政黨和解

郭台銘、韓國瑜同框照遭爆「P圖」！　韓辦：只是修了一下雜物

ET即時調查／國民黨總統人選本周掀牌　61％網友力挺侯友宜

曝夜會細節！柯文哲：郭台銘自稱「八成信心」出線　獲藍提名就談合作

影／賴清德深夜合體潘孟安「吃播」　首曝5字競選策略

貿協將帶領五金扣件企業赴中南美　拓展疫後商機

Toyz生死拳賽「館長現身」　嗆爆鍾培生：沒人看只想紅

狗狗清晨突低吼全身發抖　警戒直盯...移物品也沒用

徐懷鈺《浪姐4》表演翻車！　瞄隊友動作…經紀人還原狀況

超狂47歲爸報名國中會考！　花3個月苦讀「給女兒榜樣」

小S二女兒霸喊「以後換我養妳」她爆哭！　許老三「手繪卡片」讓人一頭霧水XD

D.O.街頭簽名「小學生全不認識」XD　尷尬：媽媽應該會知道EXO...

踢爆詐騙台「縮洞口、擋天車」　達人實測：一般客根本夾不了

抓包同事出軌自己也外遇　分局長遭「記2小過拔官」

炎亞綸單身不孤單：床買小點！　被問八卦「鱷魚包別醫美XD」

烤魷魚老闆中1億頭獎　嗨翻拿塑膠椅砸自己攤

ET民調／2024總統大選　三腳督賴清德微幅領先約5個百分點

台灣民意基金會：侯友宜42.1%「舒適領先」　郭台銘29.4％

「朱立倫密會郭台銘」底牌曝光　徵召3基礎他全領先

國民黨總統候選人明公布！14縣市長挺侯　郭台銘昔日1句話令人心冷

獨／向侯友宜宣戰？柯文哲20日記者會辦在新北　主題「3和」盼政黨和解

郭台銘、韓國瑜同框照遭爆「P圖」！　韓辦：只是修了一下雜物

ET即時調查／國民黨總統人選本周掀牌　61％網友力挺侯友宜

曝夜會細節！柯文哲：郭台銘自稱「八成信心」出線　獲藍提名就談合作

影／賴清德深夜合體潘孟安「吃播」　首曝5字競選策略

貿協將帶領五金扣件企業赴中南美　拓展疫後商機

北韓竊加密貨幣「賺外匯」！　日本最慘受害金額占全球3成

ET民調／2024總統大選　三腳督賴清德微幅領先約5個百分點

28年後再演夫妻！林煒、張玉嬿攜手勾「花系列」回憶殺

屏東人觀念在改變！　數字證實：大樓比透天夯

晚安小雞被爆「謊稱和紫南宮合作」賣1萬條手鍊　直播還原真相

4習慣害「泌尿道感染」！30%女會再中　尿尿完別擦錯方向

輪到你了！　3星座「大旺15天」

爺爺讓5歲孫女公園打赤腳！男星傻眼急阻止　認了隔代管教吵翻天

夫嫖妓嫩妹、妻緊牽小王　撕破臉互告「兩邊都要賠」

烏克蘭：俄軍已沒能力發動大規模進攻

車子修好測試卻聽到「喵叫」　駕駛笑噴：載走修理廠店貓

政治熱門新聞

「朱立倫密會郭台銘」底牌曝光　徵召3基礎他全領先

藍營總統人選明亮牌　14縣市長8成挺侯

獨／向侯友宜宣戰？柯文哲20日記者會辦在新北

柯：郭自稱「八成信心」出線

郭台銘、韓國瑜同框照是「P圖」？　韓辦緊急澄清

ET即時調查／國民黨郭侯之爭將掀牌　61％網友力挺「他」

台灣民意基金會：侯友宜42.1%　郭台銘29.4％

國道3號延伸有譜！　預定有3方案

國民黨若徵召「他」　柯文哲維持21％躍升第二名

「2024我不缺席！」　謝龍介表態爭取國民黨不分區立委

藍總統人選將掀牌！朱立倫今晚會郭台銘　「侯友宜出席機率低」

被要求簽興建社宅承諾書　蔣為4字拒簽

網友提案「週休3日」逾5千人連署　鄭文燦回應了

陳致中身家破億　擁38張台積電、現金存款破2800萬

更多熱門

相關新聞

「朱立倫密會郭台銘」底牌曝光　徵召3基礎他全領先

「朱立倫密會郭台銘」底牌曝光　徵召3基礎他全領先

國民黨2024總統選舉參選人預定本週完成徵召，聲勢最高的新北市長侯友宜與鴻海集團創辦人郭台銘呈現2強相爭的局面。黨中央近日啟動內參民調，並對各地諸侯及立委展開意見徵詢，作為徵召的依據。為此，力拚出線的郭台銘啟動最後一波衝刺，不只14日會見過去有初選恩怨的前高雄市長韓國瑜，隔日也串聯挺郭派人馬，醞釀在17日中常會上發難。

藍營總統人選明亮牌　14縣市長8成挺侯

藍營總統人選明亮牌　14縣市長8成挺侯

獨／向侯友宜宣戰？柯文哲20日記者會辦在新北

獨／向侯友宜宣戰？柯文哲20日記者會辦在新北

郭台銘、韓國瑜同框照是「P圖」？　韓辦緊急澄清

郭台銘、韓國瑜同框照是「P圖」？　韓辦緊急澄清

ET即時調查／國民黨郭侯之爭將掀牌　61％網友力挺「他」

ET即時調查／國民黨郭侯之爭將掀牌　61％網友力挺「他」

關鍵字：

國民黨民進黨民眾黨侯友宜郭台銘賴清德柯文哲2024總統大選2024郭侯之爭

讀者迴響

熱門新聞

台東路旁驚見「半裸蹲姿女」在地人衝現場傻眼

全台連下3天！　雨最大時間曝

月經有2情況恐是癌！醫點名：9成患者都有過

相親「開4條件」被罵　32歲女委屈到哭出來

客怒爆料1520元蛋糕翻車　店家認了

不是手搖飲！他每天「吃1類食物」得糖尿病

女歌手留遺書輕生身亡　官方沉默2天證實

比基尼妹被拍照不舒服！記車牌報警抓攝影師

回憶殺！郝劭文婚禮現場曝光「釋小龍當伴郎」

白雲躺著也中槍：還是得發聲！　寬心回應楊繡惠

建商給10億也不搬　鄰居力挺最強釘子戶

周休三日提案過！他嘆：台灣老闆真不容易

後座載玉蘭花婆婆　正臉融化粉絲

「朱立倫密會郭台銘」底牌曝光　徵召3基礎他全領先

全台變天！「大雨」時間曝　一路溼到下周

更多

最夯影音

更多
Toyz生死拳賽「館長現身」　嗆爆鍾培生：沒人看只想紅

Toyz生死拳賽「館長現身」　嗆爆鍾培生：沒人看只想紅
狗狗清晨突低吼全身發抖　警戒直盯...移物品也沒用

狗狗清晨突低吼全身發抖　警戒直盯...移物品也沒用

徐懷鈺《浪姐4》表演翻車！　瞄隊友動作…經紀人還原狀況

徐懷鈺《浪姐4》表演翻車！　瞄隊友動作…經紀人還原狀況

超狂47歲爸報名國中會考！　花3個月苦讀「給女兒榜樣」

超狂47歲爸報名國中會考！　花3個月苦讀「給女兒榜樣」

小S二女兒霸喊「以後換我養妳」她爆哭！　許老三「手繪卡片」讓人一頭霧水XD

小S二女兒霸喊「以後換我養妳」她爆哭！　許老三「手繪卡片」讓人一頭霧水XD

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面