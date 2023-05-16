台灣民意基金會：侯友宜42.1%「舒適領先」　郭台銘29.4％

▲國民黨郭侯之爭最快本周揭曉。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨的總統提名之爭即將揭曉，台灣民意基金會16日公布最新民調，結果顯示，新北市長侯友宜以4成2支持度，領先鴻海集團創辦人郭台銘2成9支持度，侯領先郭12.7個百分點。此外，以藍綠白進行對比式民調，若民進黨總統參選人賴清德、民眾黨主席柯文哲對上侯友宜，3成6支持賴，2成8支持侯，2成5支持柯；若國民黨改派郭台銘，3成9支持賴，2成5支持柯，2成4支持郭。侯友宜在兩種調查結果均領先郭台銘。

根據此次民調，當被問及「國民黨方面，目前最可能獲國民黨徵召參選2024總統有兩人，侯友宜和郭台銘，一般說來，在這兩人當中，您比較傾向支持誰？」結果發現，42.1%民眾表示支持侯友宜，29.4％支持郭台銘，8.8%尚未決定，17.8%沒意見，1.9%不知道、拒答。

台灣民意基金會董事長游盈隆指出，與上個月民調結果相比，侯友宜支持度下降2.8個百分點，郭台銘下降1.9個百分點，雙方距離稍有拉近，但侯友宜還是保持一段相當舒適的領先。再從最近4個月侯郭民意支持度的比較可以看出，侯郭之爭從2月出現16.9個百分點的差距，4月縮小到13.6個百分點，5月再縮小到12.7個百分點，雙方差距在縮小中，但侯友宜自始至終皆維持兩位數的領先。

此外，進一步觀察，從年齡層看，郭台銘除了在45至54歲族群小幅領先外，其他年齡層都是侯友宜不同程度領先的狀態；從職業背景看，郭台銘除在自營商／企業主方面領先侯友宜3.4個百分點外，其他包括高階白領人員、基層白領人員、勞工、農民、學生、家庭主婦、退休人員、失業／待業都有明顯的落後；軍公教人員方面，落後2.9個百分點，是其中最小的差距。

從政黨支持傾向看，民調結果顯示，國民黨支持者中，4成9支持侯友宜，3成8支持郭台銘；民眾黨支持者中，4成8支持郭台銘，3成9支持侯友宜；民進黨支持者中，4成2支持侯友宜，2成4支持郭台銘；中性選民中，3成1支持侯友宜，1成8支持郭台銘。游盈隆表示，整體來講，2024國民黨總統提名的侯郭之爭，最近4個月來，侯友宜在民意支持度上始終維持大幅領先，最後關頭，郭台銘若想超前侯友宜，只能彎道超車。

▼台灣民意基金會公布最新民調結果。（圖／台灣民意基金會提供，下圖同）

藍綠白3黨對比 侯友宜勝郭台銘「將不意外」

另一方面，針對民進黨、國民黨、民眾黨的總統人選支持度，民調結果顯示，當被問及「2024總統大選，如果最後是民進黨賴清德、國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲3人競爭，您會傾向支持誰？」35.8%民眾表示支持賴清德，27.6%侯友宜，25.1%柯文哲，6.4%尚未能決定，5%沒意見、不知道、拒答。賴清德領先侯友宜8.2個百分點，侯友宜領先柯文哲2.5個百分點。

游盈隆分析，和上個月相比，賴清德支持度上揚2.4個百分點，侯友宜支持度下滑2.1個百分點，柯文哲上揚2.5個百分點。上個月賴清德原本領先侯友宜3.7個百分點，如今擴大領先到8.2個百分點，侯友宜上個月原本領先柯文哲7.1個百分點，如今萎縮到2.5個百分點，這項發現顯示：本月總統選舉競爭產生不小的變化，賴清德與柯文哲雙雙提升兩個百分點以上，侯友宜卻下滑2.1個百分點。後續發展值得關注。

若是國民黨改派郭台銘參選，民調結果顯示，當被問及「2024總統大選，如果最後是民進黨賴清德、國民黨郭台銘、民眾黨柯文哲3人競爭，您會傾向支持誰？」結果發現，39.4%民眾表示支持賴清德，24.4%郭台銘，24.5%柯文哲，6.4%尚未能決定，5.4%沒意見、不知道、拒答。賴清德領先郭台銘15個百分點，柯文哲領先郭台銘0.1個百分點。

游盈隆直指，可以輕易發現，在兩種不同的競爭組合中，侯友宜與郭台銘有不同的表現。在賴、侯、柯3人競爭時，賴清德領先侯友宜8.2個百分點，然而，在賴、郭、柯3人競爭時，賴清德領先郭台銘15個百分點。換句話說，目前侯友宜與郭台銘在面對相同對手時，雙方支持度相差6.8個百分點，侯友宜勝出將不意外。

侯友宜被提名可拉抬3個百分點 柯文哲支持度居半年高峰

游盈隆進一步表示，過去半年，賴清德支持度有明顯起伏，三起三落。最低是2月27.7%，最高是3月36.2%，4月是33.4%，現在則是35.8%，似乎尚未受到近期飽受各方攻擊的影響。自3月以來，一路穩定領先的賴清德，目前與侯友宜的距離已拉開到8.2個百分點，那是一個相當理想舒適的差距。未來能否維持甚至擴大領先差距，是觀察重點。

游盈隆表示，過去半年，侯友宜支持度大起大落，最高是去年地方大選剛結束時38.7%，最低是3月24.8%，4月是29.7%，現在則是27.6%，又見下滑的態勢。5月17日，如無意外，侯友宜會正式獲得國民黨徵召參選總統，民意支持度可望向上拉抬至少3個百分點。未來走勢能否一路往上，縮小與賴清德的差距，甚至重新贏回領先的地位，牽涉眾多變數，值得觀察。

至於柯文哲方面，游盈隆分析，過去半年大部分時間，柯文哲支持度始終維持在兩成上下兩個百分點之間。5月一舉躍上25.1%，是半年來最高點，只落後侯友宜2.5個百分點。這應和他訪美歸來之後，比較勇於針貶時局，火力全開，大膽提出自己對國之大政的觀點有關。從一個地方可看出，他支持度提升2.5個百分點，主要是因為民眾黨內聚力提升了，而且是趁國民黨總統提名未定之時，混亂之際，吸納部分國民黨支持者所致。未來在選舉競爭過程中，柯文哲就算長期位居第三，他的選戰動向仍是影響2024總統選局的重要變數。

本次調查訪問期間是2023年5月8至9兩天，對象是以全國為範圍的20歲以上成年人，抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣，有效樣本1076人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點，依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。