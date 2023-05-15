新北深坑慈誠寺浴佛法華大典　供品捐愛心大平台助弱勢家戶

▲深坑聖慈山慈誠寺將浴佛法華大典的供品白米、餅乾、乾糧等全數捐贈給新北市實物銀行。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

位於深坑笨港聖慈山慈誠寺於日前辦理護國祈安息災禳瘟聯合祝聖浴佛法華勝會大典，新北市政府社會局副局長許秀能和深坑區長黃美華、石碇區長劉彥伯等人，代表侯友宜市長到場參與浴佛，以祈求風調雨順、國泰民安、新冠等疫災遠離，人民安居樂業。

會後慈誠寺住持常源方丈，將法會供品白米、餅乾、乾糧等全數捐贈給新北市實物銀行三重和深坑分行，以轉贈弱勢家戶使用。總計聖慈山6年來已累計捐贈民生物資和防疫物資市值高達606萬多元。

▲深坑笨港聖慈山常源方丈表示，響應侯友宜市長好日子愛心大平台。

深坑笨港聖慈山常源方丈表示，聖慈山秉持佛陀慈悲喜捨之心，於母親節佛誕日特地舉辦浴佛法華勝會大典，兼護國祈安息災禳瘟。因早年於三重菜寮設堂禮佛，後來移至深坑，因此法會信眾所供奉的果品物資，響應侯市長好日子愛心大平台，悉數捐贈回饋三重和深坑等區，以補充弱勢家戶生活所需。

社會局副局長許秀能表示，深坑笨港聖慈山自2018年起，每場佛事法會辦理完畢後，都會將物資捐贈給新北市實物銀行，在疫情嚴峻期間也捐贈民生物資包以及急難救助金，甚至在過年期間還捐贈年菜，累計6年來捐贈的物資市值高達606萬多元，造福許多弱勢家庭。

▲新北市社會局副局長許秀能感謝聖慈山6年來已累計捐贈民生物資和防疫物資市值高達606萬多元。