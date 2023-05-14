世界候鳥日共同維護生態　新北籲賞彩鷸遵守「3不原則」

▲出現在新海濕地的彩鷸雄鳥。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

每年5月及10月第二個星期六為世界候鳥日，板橋新海濕地對於某些候鳥來說是重要的繁殖濕地，每年4月起，總會吸引保育類彩鷸前來棲息、繁殖，今年也不例外，為一睹稀客風采，每日皆有鳥友於溼地尋找，用相機捕捉彩鷸育雛的畫面。新北市動保處長楊淑方呼籲，民眾賞鳥應堅守不干擾、不餵食、不接觸等3不原則，共同維護自然生態。

今年候鳥日主題圍繞水對候鳥的重要性，水是地球生命之源，對大多數的候鳥來說，牠們的生活依賴著，也離不開水，呼籲一同關心濕地水鳥。彩鷸在北台灣部分地區是候鳥，主要出現沼澤、水田、池塘、河邊等濕地，生活離不開水，晨昏、夜間活動，白天躲藏於草叢中，飛行速度慢。

▲出現在新海濕地的彩鷸雌鳥。

4月至7月為彩鷸繁殖期，彩鷸與其他鳥類不同，雌鳥羽色較雄鳥艷麗，是一妻多夫制，雄鳥負責孵蛋及養育幼鳥，彩鷸會利用稻田或有水生植物的濕地內築巢，巢位隱密，在稍微隆起的草堆上營巢；彩鷸在全球的分布廣泛，但因棲地破壞及獵捕壓力，族群數量快速減少，國際上，國際自然保護聯盟將彩鷸列於物種瀕危等級中「近危」等級。在台灣，於2019年公告的陸域保育類野生動物名錄中，被列為二級珍貴稀有野生動物。

新北市幅員遼闊，造就多樣化的濕地環境，從沿海濕地、沼澤、河流、湖泊，都是鳥類們覓食、棲息及生育的重要場所，如八里挖仔尾濕地、貢寮田寮洋地區、金山清水農地、板橋新海濕地、新店灣潭等，一年四季吸引眾多不同候鳥駐足，保留自然的濕地環境讓牠們遷徙旅途中重要的休息站，補充能量、繁殖的地方。

▲彩鷸會利用稻田或有水生植物的濕地內築巢。

楊淑方表示，民眾到濕地在觀賞及拍攝野鳥的同時，應保持適當距離，避免驚擾到這些遠道而來的訪客，並秉持不干擾、不餵食、不接觸野生動物原則，才是良好的賞鳥行為，追逐驚擾保育類野生動物恐觸犯「野生動物保育法第18條」，依同法第42條第1項前段規定可處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣6萬元以上30萬以下罰金。賞鳥之餘，務必遵守法規避免觸法。

▲冬季新北市各處濕地常見小水鴨。

▲瀕臨絕種的東方白鸛也現身新北。

▲在台停留長達2年的金山農地的小白鶴。